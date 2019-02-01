韓總發威 高雄房市創近三年單月新高

2019-02-01 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



六都今年一月份買賣移轉棟數開紅盤，六都一月買賣移轉棟數為1.98萬棟，月增1成、年增2%。其中南台灣表現最為顯著，台南、高雄在一月份的移轉棟數都有大幅度增加，尤其高雄市大增27.4%，增幅居六都之冠，更創近3年單月新高。

六都地政局陸續公布今年一月份買賣移轉資料，台北市共計2293棟，月增7.2%，新北市站穩4872棟，月增 6.2%；桃園市仍有3092棟水準，月增3.8%；台中市則是3839棟，增加4%；台南一月共有2149棟，成長兩成；高雄市則是3519棟，大增近三成。

高雄市買賣移轉棟數表現亮眼，房仲業者指出，九合一大選後無論自用或投資買方，都看好高雄市未來發展，加上南部房價相對低、且無論建設或經濟都有話題，購屋意願大幅提高，也帶動北部置產族南下投資的熱潮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高雄市11月因受到選舉影響，遞延買氣在12月回籠，12月仲介業的交易就普遍量增，因此在1月辦完移轉登記後，1月的移轉棟數高雄就出現近3年的單月新高，高雄房市仍是目前能見度最高的區域。

曾敬德表示，今年一月到農曆年前買氣仍維持穩定，尤其是南台灣的台南與高雄，住宅與店面交易狀況熱絡，預料全台年後房市有機會出現一波小陽春，但目前仍是自住當道，價格沒有太大表現空間。

至於其他各都，一方面受惠於12月買氣回籠，一方面1月的工作天數比起12月多出一天，因此移轉棟數多呈現月增表現，台北市1月買賣移轉棟數為2293棟，月增7%但年小減2%，新北市則是月增6%，年小減1%。

曾敬德指出，新北市的交易移轉棟數以新莊區、板橋區及五股區增加最多，新莊、板橋兩區除分別受副都心、頭前及埔墘重劃區有新成屋大批移轉影響外，也受中古屋市場景氣回溫帶動交易量增溫；而五股區則主要受成泰路商圈周圍有新成屋大批移轉所致。