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勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

選後遞延買盤出籠 1月買賣移轉棟數六都漲起來

2019-02-01 17:50經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

六都房市買氣佳。 圖／聯合報系資料照片
六都房市買氣佳。 圖／聯合報系資料照片
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房市買氣封關收紅，統計六都地政局最新公告的移轉棟數資料顯示，六都1月買賣移轉棟數為1.98萬棟，月增1成、年增2%。房仲業者表示，移轉棟數增加主要反應12月的購屋買氣回溫，農曆年前出手的買方多半以自住族群為主，期待讓利多且總價低的區域。

六都地政局陸續公布今年1月份買賣移轉資料，台北市共計2293棟，月增7.2%，新北市站穩4872棟，月增 6.2%；桃園市仍有3092棟水準，月增3.8%；台中市則是3839棟，增加4%；台南1月共有2149棟，成長兩成；高雄市則是3519棟，大增近三成。

雖然六都1月買氣表現亮眼，與12月相比六都全數成長，但與去年同期相比，雙北市與台中市又略為減少，不過都落在五個百分點內。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，雙北在去年上半年市場表現不俗，故基期墊高，今年1月雙北的買賣移轉棟數都不如去年同期，但減少的幅度在2%以內，台中的表現較不理想，雖然月增4%，但跟去年同期相比減少5%；反觀桃園市選前選後影響不大，且受惠台商回台設廠，桃園就業機會增加，對房市也有正向幫助。

房仲業者分析，去年12月緊接在九合一大選後，房市尚未回神，造成去年底傳統旺季顯得不旺，交易量反而遞延到今年1月出現明顯反應，六都今年一月份的買賣移轉棟數跟前一個月相比，普遍增加。

進一步分析房市買氣，台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，農曆年前出手的買方多半以自住族群為主，期待讓利多且總價低的區域，因此台北市如中山區、萬華區的移轉量都明顯增溫，而大安區、信義區等精華地段，優先反映市場回暖氛圍，屋主姿態由軟轉硬，因此買氣較去年低。

此外，各地交屋潮也支撐1月增幅，包括桃園楊梅「鴻築新巴黎」、新北板橋的華江北側重劃區包括「江翠one」陸續交屋，都明顯為移轉增添動能。

房市房仲業者
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