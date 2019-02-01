機師工會宣布 重啟華航分會罷工

2019-02-01 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



華航機師宣布重啟罷工。示意圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

桃園市機師職業工會今（1）日宣布，在今天下午1時召集臨時會員代表大會中，出席的會員代表無異議通過決議：正式重啟華航分會罷工行動！罷工形式、規模與發動的時間點等細節，授權理事會進一步規劃後近日宣布。此外，工會同時強烈要求交通部與華航公司，必須立即追究責任，撤換過去主導勞資協商卻公然毀約、極盡挑釁能事的公司高層主管。

工會說，華航公司至今面對輿論避重就輕，不敢承認片面毀約的事實，真相是，1月16日在缺乏官方代表出席下，資方試圖以金錢衡量飛安，而對於工會最為重視之疲勞航班改善調整置之不理。

此外，去年8月底勞資雙方達成協議中之兩項核心訴求，其中一項「勞動條件之變更需與工會事前協商」，但華航資方在去年投票日期間，在完全未告知工會的情況下，單方面調整、刪減投票日出勤之給薪方式。資方的態度已將去年8月底的勞資協議視為毫無拘束力之具文。

工會強調，既然華航資方連在桃園市長與勞動局長見證下所簽下的協議，都能夠任意毀約、完全不當一回事，勞資雙方誠信協商的基礎，在華航資方踐踏下早已蕩然無存。基於此， 倘若繼續要求工會仍須遵循協議、續行協商，實已無任何期待之可能性。是以經會員代表大會同意，機師工會正式重啟華航分會之罷工準備程序、不日內發動罷工。

工會表示，所有今日出席工會今日會議的會員代表們，為了表達支持工會重啟罷工的決心，在會議最後，集體簽下支持日後爭議行為的書面承諾書，並將積極投入配合工會後續各項罷工之準備工作。