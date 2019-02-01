桃園地方法院准許 華映緊急處分聲請

2019-02-01 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



確認桃園地方法院已公告准許華映緊急處分聲請。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

華映於2月1日在「司法院網路裁判主文公告系統」查詢結果，確認桃園地方法院已公告准許華映緊急處分聲請（案號：臺灣桃園地方法院108年度整抗字第1號民事裁定）。

依照司法院網路公告，裁定主文如下：「一、原裁定關於駁回後開第二項至第四項之聲請部分廢棄。二、自本裁定公告之日起九十日內，中華映管股份有限公司之債權人不得行使對於中華映管股份有限公司之債權；中華映管股份有限公司對其所負債務，亦不得履行。但為維持營運所必要之履約行為及支付繼續營業所必要之經常性費用，並依勞動基準法規定給付員工之薪資、退休金、勞工保險費、全民健康保險費及資遣費者，不在此限。

三、自本裁定公告之日起九十日內，中華映管股份有限公司就其所有之不動產、動產、債權（含基金、衍生性金融資產、投資）及其他一切具有財產價值之權利，除前項但書規定外，不得轉讓、設質、信託、租賃（含出租、轉租）、和解、拋棄、設定、增加擔保物權或為其他一切處分或增加負擔之行為。

四、自本裁定公告之日起九十日內，對於中華映管股份有限公司之破產、和解或強制執行程序（含假扣押、假處分等保全程序，不包括執行名義之取得），應予停止。五、抗告人應將本裁定刊登於國內新聞紙全國版及海外新聞紙三日。六、抗告費用新臺幣壹仟元由抗告人負擔。」

華映表示，至為感謝桃園地方法院公正、客觀的決定，並將遵照法院指示辦理。華映也會在重整的路上持續努力，盡全力求取公司、員工、債權人等整體之最大利益。