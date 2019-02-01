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他怒東區房東太貪婪 租金從18萬漲到27萬

2019-02-01 15:55聯合新聞網 綜合報導

近期台北東區商圈店面因高額房租嚇跑名店不斷發生，有網友也在社群上分享被剝削的經驗...
近期台北東區商圈店面因高額房租嚇跑名店不斷發生，有網友也在社群上分享被剝削的經驗。示意圖／聯合報系資料照
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在台北東區的知名40年餐廳永福樓，因租金太貴、商圈沒落而歇業。有網友也分享自己創業的經驗，大嘆房東太貪婪，看自己店裡生意好，便在租約到期時，一口氣將月租金調漲到27萬，更嗆「你離開我這開店一定做不起來」，這篇文章也引起網友熱議。

原Po在《批踢踢實業坊》上寫著，當初他在東區某小巷內開了一間髮廊，運氣不錯加上設計師努力經營客人，多年來生意興隆。如今5年的租約到期，房東從18萬月租金調漲到27萬，還只是兩年約。原Po跟房東談了許久，希望月租金為20萬兩年約。

沒想到房東的回覆是「你店紅了賺錢了，是因為我的房子好、風水好、地點好，你才會紅，你離開我這開店一定做不起來」。原Po只好另尋出路，找了一間2樓店面，月租金10萬大小50坪，原Po表示「設計師抽六成，助理28k起，都過得輕鬆」。

文末，他說現在的房東住美國，「對於炒房剝削店家沒興趣，想累積點福報，讓我可以有點小錢安享晚年」，而前房東的屋子，已經整整空了三年多無人承租。

網友看了回應「 所以你應該感謝房東把你逼走」、「就讓房東繼續守著空屋吧」，不過也有人為房東護航「 租不起就說人剝削，都給你說就好了」、「只敢講當初租多少現在租多少，怎麼不敢說附近行情租多少」，結果護航者被網友圍攻直嗆「笑死空三年不是打算剝削人，不然是想怎樣」、「是房東本人嗎」、「貪婪房東有什麼好護航的」。

房租

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