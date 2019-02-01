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企畫學習大補帖 企畫競爭力講堂開課

2019-02-01 15:15聯合報 記者許玉娟╱即時報導

想成為企業策略職能專家嗎？以培育具備國際視野、獨立思考、問題解決能力的國際化創新人才為教育目標的「創新未來學校」，開辦第16期企畫競爭力講堂，現在受理報名。

創新未來學校表示，本期企畫競爭力講堂自2月20日（三）起，連續12周每周三晚間，每次兩小時課程，邀請業界專家、行銷達人分享實務經驗，幫助上班族補充最新行銷觀念，刺激企畫新思維，帶回職場應用，全系列12堂團報優惠價5200元起。

成立14年的「創新未來學校」位於內湖科技園區，深耕創新人才培訓教育，為企業打造發展策略創新人才，並提供公開課程服務及教育訓練場地，課程特色以國際專業的深度實作教學為主，搭配證照輔導，協助個人發展專業職涯。

創新未來學校除了強調以專業方法進行系統化訓練，為推動企畫能力普及，還提供平價高品質的「企畫競爭力講堂」課程，是許多想跨足行銷工作者的首選，目前已開辦15期，培訓人次超過三萬人，成為培訓行銷專業經理人的搖籃，更是企畫工作者長期進修學習的最佳選擇。

創新未來學校是一所培育國際化創新型專業人才的專門學校，訓練內容包含商業模式設計、商務企畫、策略行銷、專案管理、新產品開發管理、電子商務與數位行銷、創意領導、使用者體驗設計等。相關課程與服務請上官網www.bplan.com.tw查詢，或電洽02-6617-1766，Line@客服搜尋 ＠innovator_school。

創新未來學校教室位於內湖科技園區內企業教育訓練優質場地。圖/創新未來學校提供
創新未來學校教室位於內湖科技園區內企業教育訓練優質場地。圖/創新未來學校提供
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創新未來學校提供平價多單元的講堂課程服務，是上班族進修首選。圖/創新未來學校提供
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