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LEXUS搶豪華車龍頭以107台飲恨 但總代理仍奪冠

2019-02-01 13:35經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

LEXUS以三款休旅車搶豪華車龍頭 圖／LEXUS提供
LEXUS以三款休旅車搶豪華車龍頭 圖／LEXUS提供
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LEXUS搶占豪華車龍頭地位，以107台飲恨。和泰LEXUS本部長吳品璁表示，這已是LEXUS的歷史新高紀錄，而且扣除賓士水貨車，LEXUS已是豪華車總代理的冠軍。

元月車市牌44,143輛，比去年同期衰退7.9%，除了雙B與現代，幾乎全面衰退。車廠指出，車市需求不看淡，但許多車廠有單來不及交，尤其是進口車，影響車市元月表現。

LEXUS繼2018年繳出亮眼的銷售成績，LEXUS以3,183再度攀上歷史新高，不僅改寫單月最高銷量紀錄，更成為高級車品牌總代理銷售之冠。

吳品璁表示，之所以會稱為總代理銷售冠軍，是因為台灣賓士於2018年曾經表示，市售賓士的外匯車100%都是國外領過牌的「中古車」，而依據監理所1月掛牌資料，賓士在2019年1月的領車，生產年份超過兩年以上車輛佔30%以上，更證實此說法，也凸顯LEXUS僅靠總代理銷售單月超越3,000台的難能可貴。

LEXUS銷售創新高主要是旗下三款SUV車系（RX、NX、UX）奏功，1月單月合計販售達高級車SUV 37.6%， NX以中型都會休旅車之姿成功帶動全品牌銷售氣勢。

此外，甫上市的小型豪華跨界休旅UX，累積訂單量已突破2,000台，再加上RX車系貢獻超過800台的銷售量，是LEXUS休旅車夢幻三劍客。

賓士車市

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