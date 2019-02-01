春節何處去？全台國家公園遊玩攻略看這裡！

2019-02-01 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



農曆新年將至，闔家走春不想人擠人，遠離塵囂的國家公園或許是個好去處。內政部介紹，台灣現有九個國家公園、一個國家自然公園及二個中央級都會公園，遍布在全台的北、中、南、東部和離島，除了東沙環礁國家公園為管制區域仍未開放、澎湖南方四島國家公園冬季海況多變不易到達外，其它都是國人親近大自然的好選擇。

北部─陽明山賞花、雪霸體驗鮭魚生態

內政部表示，大台北地區居民非常熟悉的陽明山國家公園，擁有豐富自然景觀，除了可到小油坑觀賞火山活動，或到冷水坑溫泉浴室泡湯、泡腳，讓大自然的熱情驅散寒意，春節期間更可在戶外遊山賞櫻花。

位於中北部的雪霸國家公園，遊憩據點包含武陵、觀霧、雪見遊憩區及汶水遊客中心，海拔高度約在1,700至2,000公尺，山景令人心曠神怡。其中，今年的武陵遊憩區除有遊客中心服務外，另有台灣櫻花鉤吻鮭生態中心開放參觀，歡迎民眾前往體驗保育成果。

中部─玉山公路美景體驗

沿新中橫公路往上，就是台灣陸域面積最大的玉山國家公園，偶遇成林的台灣山櫻花盛開奼如女兒粧，抵達最高點海拔2,610公尺即是塔塔加遊客中心的所在，晨昏時分山壑間常有雲海、山嵐形成，天晴時視野遼闊，遙望玉山與阿里山山脈美景盡收眼簾。

南部─台江黑琵尋蹤、墾丁生態旅遊

位於台南的台江國家公園，名稱有歷史典故，鄭成功時期台南安平一帶為「台江內海」，所以取名為「台江」，每年10月至隔年4月，黑面琵鷺會從中國東北及朝鮮半島移至台南七股渡冬。目前黑面琵鷺是全世界珍貴稀有的鳥種，全世界約有3,000隻，有2,000隻左右會來到台灣渡冬，值得流連觀賞。

坐落最南端的墾丁國家公園是台灣第一座國家公園，近年來推動潮間帶、欖仁溪及梅花鹿尋蹤等各式各樣豐富的社區生態旅遊，春節期間來到墾丁，讓當地社區導覽解說員帶領體驗國家公園之美。此外，恆春古城的月琴文化與洋蔥產業也值得遊賞，不妨藉由月琴與洋蔥地標指引，來一趟懷舊之旅。

東部─太魯閣峽谷景觀優美

位於東部的太魯閣國家公園，擁有世界級的太魯閣大理石峽谷景觀，磅礡的氣勢綿延數公里，行走其中，令人讚譽造物者的鬼斧神工。

值得注意的是，由於過年時遊客較多，為維持交通秩序，從年初二（2月6日）到初四（2月8日）這三天，太魯閣國家公園限制車輛進入，請遊客配合於新城火車站轉搭免費接駁巴士。

外島─金門賞鳥

冬季金門，風是最佳代言者，每年冬天候鳥鸕鷀依循風的路徑，成群結隊赴此度冬，這是生命的週期，也是與島嶼的約定，金門的候鳥與留鳥逾300種，豔麗繽紛吸引愛好者競相探訪。

都會小旅行─壽山國家自然公園、台中與高雄都會公園

位於高雄市鼓山區的壽山國家自然公園，以及台中、高雄都會公園均位於都會區，交通便利，成為民眾規劃一日遊的首選。