親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

別再說大學生英文差！ 戳破多益成績背後的焦慮假象

7歲童寫假條求老闆讓媽媽放假 理由讓董事長親回准假！

春節何處去？全台國家公園遊玩攻略看這裡！

2019-02-01 13:10經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

農曆新年將至，闔家走春不想人擠人，遠離塵囂的國家公園或許是個好去處。內政部介紹，台灣現有九個國家公園、一個國家自然公園及二個中央級都會公園，遍布在全台的北、中、南、東部和離島，除了東沙環礁國家公園為管制區域仍未開放、澎湖南方四島國家公園冬季海況多變不易到達外，其它都是國人親近大自然的好選擇。

北部─陽明山賞花、雪霸體驗鮭魚生態

內政部表示，大台北地區居民非常熟悉的陽明山國家公園，擁有豐富自然景觀，除了可到小油坑觀賞火山活動，或到冷水坑溫泉浴室泡湯、泡腳，讓大自然的熱情驅散寒意，春節期間更可在戶外遊山賞櫻花。

位於中北部的雪霸國家公園，遊憩據點包含武陵、觀霧、雪見遊憩區及汶水遊客中心，海拔高度約在1,700至2,000公尺，山景令人心曠神怡。其中，今年的武陵遊憩區除有遊客中心服務外，另有台灣櫻花鉤吻鮭生態中心開放參觀，歡迎民眾前往體驗保育成果。

中部─玉山公路美景體驗

沿新中橫公路往上，就是台灣陸域面積最大的玉山國家公園，偶遇成林的台灣山櫻花盛開奼如女兒粧，抵達最高點海拔2,610公尺即是塔塔加遊客中心的所在，晨昏時分山壑間常有雲海、山嵐形成，天晴時視野遼闊，遙望玉山與阿里山山脈美景盡收眼簾。

南部─台江黑琵尋蹤、墾丁生態旅遊

位於台南的台江國家公園，名稱有歷史典故，鄭成功時期台南安平一帶為「台江內海」，所以取名為「台江」，每年10月至隔年4月，黑面琵鷺會從中國東北及朝鮮半島移至台南七股渡冬。目前黑面琵鷺是全世界珍貴稀有的鳥種，全世界約有3,000隻，有2,000隻左右會來到台灣渡冬，值得流連觀賞。

坐落最南端的墾丁國家公園是台灣第一座國家公園，近年來推動潮間帶、欖仁溪及梅花鹿尋蹤等各式各樣豐富的社區生態旅遊，春節期間來到墾丁，讓當地社區導覽解說員帶領體驗國家公園之美。此外，恆春古城的月琴文化與洋蔥產業也值得遊賞，不妨藉由月琴與洋蔥地標指引，來一趟懷舊之旅。

東部─太魯閣峽谷景觀優美

位於東部的太魯閣國家公園，擁有世界級的太魯閣大理石峽谷景觀，磅礡的氣勢綿延數公里，行走其中，令人讚譽造物者的鬼斧神工。

值得注意的是，由於過年時遊客較多，為維持交通秩序，從年初二（2月6日）到初四（2月8日）這三天，太魯閣國家公園限制車輛進入，請遊客配合於新城火車站轉搭免費接駁巴士。

外島─金門賞鳥

冬季金門，風是最佳代言者，每年冬天候鳥鸕鷀依循風的路徑，成群結隊赴此度冬，這是生命的週期，也是與島嶼的約定，金門的候鳥與留鳥逾300種，豔麗繽紛吸引愛好者競相探訪。

都會小旅行─壽山國家自然公園、台中與高雄都會公園

位於高雄市鼓山區的壽山國家自然公園，以及台中、高雄都會公園均位於都會區，交通便利，成為民眾規劃一日遊的首選。

太魯閣國家公園生態旅遊台江

相關新聞

前晚夢到中獎號碼 她帶女兒刮中300萬元樂尖叫

2019-02-01 12:07

高鐵員工遭脫序旅客暴力相向 高鐵：已逐案調查

2019-02-01 13:03

匠心巧思再現風采！一場絕美家居盛宴由此開展

2019-02-01 12:10

影／男童左腳掌腳夾斷 醫院急救12小時成功接合

2019-02-01 12:35

東南亞情侶來台自由行 刮中100萬旅費還有找

2019-02-01 12:20

「願景工程」獲18萬善款 支持兒少餐食、偏鄉獨老交通

2019-02-01 12:16

長照悲歌頻傳 衛福部提醒家庭照顧者「固定下班」

2019-02-01 12:10

載客船舶及客運場全面抽查 缺失已改善完成

2019-02-01 12:08

泰國禁攜帶肉製品入境 台灣旅遊業：加強宣導

2019-02-01 12:00

台灣圖書出版趨勢報告 出版量跌至4萬種以下

2019-02-01 11:51

影／過年防豬瘟機場港口嚴檢 內政部請大家體諒

2019-02-01 11:48

照顧者別獨自扛 衛福部預計今年全台布建支持網絡

2019-02-01 11:38

國圖出版趨勢報告：新書量跌 電子書閱讀人口成長

2019-02-01 11:22

放棄當醫生！馮彥翔改任心理師在台東守護弱勢兒童

2019-02-01 10:41

預防食物過敏的方式 只有一個！

2019-02-01 09:54

實測一整本2000元刮刮樂結果好慘 台彩這麼回應…

2019-02-01 09:14

別拖了！國保保費3月再不補繳 你恐少領60幾萬

2019-02-01 09:00

大陸冷氣團來囉！吳德榮：今陰冷周末回暖

2019-02-01 07:54

冷氣團發威 中部以北低溫13度

2019-02-01 05:08

防非洲豬瘟 北市跨局處大作戰

2019-02-01 00:29

巴拉刈解禁？ 防檢局說不

2019-02-01 00:24

防豬瘟 中港澳手提行李 今起100% X光機掃瞄

2019-02-01 00:24

暖冬補助撥款慢 觀光局：年前入帳

2019-01-31 23:54

健康你我他／守住年齡祕密 抗老計畫啟動

2019-01-31 23:51

主燈不必是生肖！中市、竹市 接棒台灣燈會

2019-01-31 23:50

「進廠微修」美美過年 別忘三要五不

2019-01-31 23:46

過年進補「藥」有邏輯 慢性病患要當心

2019-01-31 23:43

專業觀點／讓腳休息！根治前蹠痛 別走遠路

2019-01-31 23:39

我的經驗／穿鞋穿到前蹠痛 愛美整慘自己

2019-01-31 23:33

獎落嘉市！幸運兒買鞋中千萬

2019-01-31 23:15

這個病過去常見藍領工作者 現在多是穿高跟鞋的粉領族

2019-01-31 22:44

Uber租賃業合作爭議 交通部擬強化分業管理

2019-01-31 22:44

不滿交通部回應 計程車業者：228前發動抗爭不會客氣

2019-01-31 22:33

冷氣團來襲 明天氣溫驟降10度

2019-01-31 21:23

信用卡竟然有「剪卡禮」？內行人爆料：這是老套路了

2019-01-31 20:00

廚餘養豬登記今到期！初步統計約4成 明公布最終數據

2019-01-31 19:17

桃機16部X光機安裝完畢 2月2日起中港澳手提行李100％查驗

2019-01-31 18:14

麻油、三杯、薑類好補 中醫師建議有這種症頭別吃

2019-01-31 18:04

違規攜帶肉品陸客下降？農委會：維持一定水準

2019-01-31 18:02
看更多

熱門文章

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

2019-01-31 17:20

實測一整本2000元刮刮樂結果好慘 台彩這麼回應…

2019-02-01 09:14

快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行

2019-01-31 17:27

詹惟中解析豬年財運：「進得來，留得住」什麼生肖發大財？

2019-02-01 08:00

冷氣團來襲 明天氣溫驟降10度

2019-01-31 21:23

獎落嘉市！幸運兒買鞋獲千萬發票特別獎

2019-01-31 16:43

別拖了！國保保費3月再不補繳 你恐少領60幾萬

2019-02-01 09:00

紅背心事件延燒！林佳龍要台鐵立即停止勉強同仁的活動

2019-01-31 14:46

台彩春節加碼8億元 大樂透百萬紅包明天登場

2019-01-31 16:29

影╱反Uber！3千輛計程車包圍行政院 下次擬衝總統府

2019-01-31 16:02

春節大樂透加碼明起10天 準備好了嗎

2019-01-31 14:21

迎春節／過年包紅包學問大 命理師分析五重點

2019-02-01 07:55

冷氣團發威 中部以北低溫13度

2019-02-01 05:08

2月星座塔羅運勢：牡羊財運節節高升 雙魚得到貴人相助

2019-01-31 16:48

麻油、三杯、薑類好補 中醫師建議有這種症頭別吃

2019-01-31 18:04

一張圖看春節連假天氣 彭啟明：北台灣天氣變化大

2019-02-01 08:10

這個病過去常見藍領工作者 現在多是穿高跟鞋的粉領族

2019-01-31 22:44

放年假了！桃機湧人潮 總人次破14萬

2019-02-01 09:48

進公司9個月…總經理私給這包獎金 厚度讓他驚又喜

2019-02-01 11:50

常常罵閨蜜，但卻最可靠的星座TOP4　冠軍真的嘴超賤

2019-02-01 00:19

辣控必吃「酸辣油潑麵」！蔥月有2種湯、4種麵自由配

2019-01-31 17:34

今日星座運勢／雙子工作積極受肯定 有閒錢可投資

2019-02-01 00:00

不滿交通部回應 計程車業者：228前發動抗爭不會客氣

2019-01-31 22:33

AirAsia台北飛大阪首航 來回3千有找

2019-01-31 15:49

春節連假空氣品質 一張圖看懂！

2019-02-01 05:08

抗議Uber阻生計 計程車慢速繞行政院

2019-01-31 15:37

大阪新世界「串炸達摩」 2月底退出台灣

2019-01-31 15:01

美得不像話！Nike和adidas為女孩們打造夢幻配色跑鞋

2019-01-31 16:33

這種時尚你懂嗎？女星、超模瘋狂愛穿牛仔褲靴子

2019-01-31 16:04

太羨慕！這家手搖飲 年終上看8個月

2019-02-01 11:13

敢互虧才是真愛！研究：愛開另一半玩笑 感情能長久

2019-02-01 09:39

下個十年你在哪？ 10年10倍薪不是夢

2019-01-31 13:56

北市雙層觀光巴士新增圓山飯店站 2月1日首發

2019-01-31 13:47

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23

【家人關係】邵慧綺／青絲結

2019-02-01 06:00

桃機16部X光機安裝完畢 2月2日起中港澳手提行李100％查驗

2019-01-31 18:14

南投特色飯店聯盟推超殺優惠 平日第2晚住宿只要1元

2019-01-31 18:02

獅子愛買精品、射手什麼都買 最快花光年終獎金星座公開

2019-01-31 16:55

樂透百萬大紅包來了！台彩今起連10天開獎

2019-02-01 00:24

台彩2000元賓士刮刮樂 批售秒殺

2019-02-01 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top