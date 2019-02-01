「國宴雞」董座鄧進得獲神農獎 進軍緬甸開闢新藍海

2019-02-01 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



素有「台灣土雞王」美譽的凱馨實業董事長鄧進得，春節前夕榮獲全國第31屆十大神農獎。 圖／鄧進得提供 分享 facebook 素有「台灣土雞王」美譽的凱馨實業董事長鄧進得，春節前夕榮獲全國第31屆十大神農獎，出身於雲林二崙的窮苦農家，少年時期曾從事牧羊、種西瓜及種稻，退伍後苦學有成，成為雞隻性別鑑定師，逐步從養雞，踏入屠宰雞的行列，1991年創立凱馨雞隻電宰廠，如今年宰500多萬隻土雞，市佔率七成全台第一，年營業額突破14億元。

鄧進得堅信「從嚴從難要求」的座右銘，不僅讓凱馨電宰場成為台灣第一家專業電宰土雞、烏骨雞公司，從育種、飼料、飼養、電宰、加工、行銷國內外，採一條龍專業型態經營，也是國內唯一垂直整合的有色雞專業生產工廠。

同時，鄧進得也秉持著「沒有最好，只有更好」的經營哲學，鄧進得從6萬隻種母雞選出200隻第1代原種，歷經6年7代育種，培育出台灣第一隻符合國際育種標準的本土土雞-「桂丁雞」，並導入台灣優良農產品CAS、HACCP、ISO22000、HALAL清真認證，提供消費者安全健康的產品，確保消費者食的安全更榮登2016年成為蔡英文總統就職國宴，獲得國宴雞封號。

不僅如此，凱馨並外銷日本、加拿大、中國大陸及新加坡等地，是國內目前唯一獲得新加坡政府許可進口雞肉及調理品供應商；也是台灣第一家禽肉業者第一項依兩岸經濟合作架構協議（ECFA）登錄的產品。

為更積極地實現以台灣為育種基地，將台灣土雞賣到全球的構想，凱馨已於緬甸建立海外生產基地，包含飼養及飼料廠等配套設施，複製台灣凱馨從雞蛋到餐桌的一條龍經營模式，屆時國內外桂丁雞飼養量可望達到500多萬隻，為台灣土雞產業開闢外銷市場的新藍海。