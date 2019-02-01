新台幣午盤貶值0.1分 暫收30.741元

2019-02-01 12:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（1）日午盤以30.741元兌1美元，貶值0.1分暫收，成交金額為4.17億美元。

農曆春節前夕台北外匯市場最後一個交易日，新台幣今日以早盤30.750元兌1美元，貶值1分開出；新台幣開低之後震盪起伏，盤中最低來到30.775元兌美元，最高為30.725元兌1美元價位。

亞幣今日表現疲弱，韓元中午來到1,118附近；日圓則在108.71至108.96附近震盪。