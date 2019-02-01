年後迎情人節 網購買氣提前發酵

2019-02-01 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



電商買氣發酵。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 新年年假後，情人節緊接報到，提前帶動電商買氣發酵。Yahoo奇摩購物中心指出，1月中過後，進入情人節採購潮，帶動銷量快速升溫，預估過年期間將為情人節採購高峰，搶攻開春後首波商機，可望帶動整體平台兩成業績成長。

Yahoo新聞民調顯示，約有兩成民眾對另一半送的情人禮並不買單，有別傳統過往浪漫的情人花束、巧克力當道，今年情人禮吹起濃濃的實用風，近六成民眾選購情人禮時為實用至上派。

Yahoo指出，除了3C、美容家電，實搭性高、帶點復古的輕精品、情侶裝更受青睞。此外，今年正逢豬年，可送給「豬隊友」的應景商品，意外成為KUSO情人禮，促動相關銷量成長近四成，而最特別的情人禮，莫過於「超夯微型電腦整人測謊儀」。

日商樂天市場亦指出，情人節是日本人重視的重大節日之一，情人節送巧克力更成為日本的流行。樂天推出「情人節巧克力專區」，精選各式巧克力，並在2月1日早上10點起至2月28日，推出手機App限定消費「滿千折百」，更加碼祭全站點數回饋最高15%，消費滿3,000元即賺10%點數，刷樂天信用卡再獲5%回饋

樂天進一步指出，站上有關情人節、巧克力、情人節禮物等相關關鍵字搜尋量，飆升至本月首位，業績也較上月同期激增三成。值得一提是，除了傳統巧克力、甜點為熱銷常勝軍，今年實用商品、情侶衣鞋﹑美食餐券等，亦成為最受歡迎情人節選擇之一。

樂天同時祭出「三步脫單秘技」，依序為「從頭到腳洗香香 清爽動人」、「彩妝品準備好 輕鬆打造女神級妝容」、「營造浪漫氣氛 就靠甜蜜香氛」。