親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞動基金傳慘賠
新能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台灣首對成功分割連體嬰 42歲哥哥忠仁昨昏倒今猝逝

摩天樓狂飆大時代：紐約征服天空的「世界奇觀」？

高雄移轉棟數創新高 建商：中小宅賣到斷貨

2019-02-01 11:06經濟日報 記者游智文╱即時報導

高雄市地政局公布今年1月買賣移轉棟數共3,519棟，較上月大增27%，去年同期年增13%，創下三年多來新高。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，高雄市在九合一選舉落幕後，不動產的詢問度便大幅增加，無論是住宅或商用不動產的熱度都有顯著增溫，尤其在新市長以經濟動能強化為主力的帶動下，民眾對前景充滿期待，房市買氣持續升溫。

郎美囡表示，高雄市的不動產價格相較於北部來的低，也吸引許多北部置產型買方，本來北客出手比較快，目前以自用居多的在地買方，受到北客激勵，下決定的速度也加快許多。

根據高雄市地政局統計，今年1月全市買賣共3,519棟，與2018年12月2,762戶，月增27.4％，比2018年1月房屋買賣移轉棟數3,107戶，年增13.2％，為2015年12月以來單月新高移轉紀錄。

高雄指標建商京城建設發言人周敬恆表示，高雄選後房市出現暴買潮，中、小坪數產品超火爆，根本賣到翻過去，「很可惜，公司旗下中、小房型所剩不多，賣到幾近斷貨，就算推新案也來不及搭上這波順風車。」

周敬恆表示，現在高雄新屋市場已沒有低總價屋了，買氣已向上延燒到1,000萬到2,000萬的產品，低總價買氣則往中古屋市場移動，買賣移轉棟數因此大幅升高。

報系資料照
報系資料照
分享

房市九合一選舉

相關新聞

林文淵「回鍋」台苯 拿下經營權

2019-01-31 23:54

台塑：加速走向人工智慧

2019-02-01 01:02

永福樓房東硬不降租 擁東區逾10店面每月收租千萬

2019-02-01 09:42

經營心法／品牌經營 綜觀全局

2019-02-01 02:41

中古屋 選後遞延買氣發酵

2019-02-01 01:21

中古屋回暖 量增價修

2019-02-01 01:21

台鋼 變身綜合產業集團

2019-01-31 23:28

影／台塑年終減少 王文淵：本來不該這麼多

2019-01-31 21:17

三陽工業策略長蔡維力 31日離職

2019-01-31 18:25

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 15:28

WeMo Scooter衝會員數 輸入優惠碼享24小時免費騎

2019-01-31 14:06

一個都不能少！翁朝棟致中鋼員工信 今年首重工安

2019-01-31 13:57

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:35

中古屋讓利激出買氣 一月全台交易量翻紅

2019-01-31 12:09

中古屋1月開紅盤 永慶：比去年同期增二成

2019-01-31 11:52

換現金過好年 房仲：年前屋主心態放軟、讓價多

2019-01-31 11:05

致茂攜手群翌能源 搶攻氫燃料電池檢測市場

2019-01-31 10:59

農曆年搶紅包財 超商雙雄吃喝玩樂全包

2019-01-31 10:45

賣不完的建案暴增！北台待售建案 連3季飆新高

2019-01-31 10:24

尾牙最大獎只有一萬很小氣 台塑六輕員工氣噴爆料

2019-01-31 10:19

6原因揭東區商圈關店潮 房市專家：下條鬼街會在哪？

2019-01-31 09:50

市況冷...多家飯店法拍 等嘸人

2019-01-31 01:18

去年旅館交易金額 腰斬

2019-01-31 01:18

北市飯店房間供給增 恐打價格戰

2019-01-31 01:17

業務最前線／選擇性聆聽 業務員大忌

2019-01-30 23:54

連鎖效應／掌握食材…從泥土到餐桌

2019-01-30 23:54

創新平台／超級馬達 擦亮吊扇王國招牌

2019-01-30 23:54

商店街過年期間 24H到貨專區不打烊

2019-01-30 15:54

國泰房地產指數出爐 上季推案增、銷量減

2019-01-30 01:28

實價登錄再添新話題 江蕙4.2億買信義聯勤

2019-01-29 23:24

那些年，藝人買過的豪宅…

2019-01-29 23:19

上班卒仔 照子放亮／謀定而後動

2019-01-29 22:58

古書今贏／腳踏實地 自求多福

2019-01-29 22:58

品牌設計格格不入？ 必學在地化行銷關鍵

2019-01-29 16:12

「征服法國的台灣面膜」超越標準的精神征服世界

2019-01-29 16:10

KKday募資僅對手1成 為何堅不改道？

2019-01-25 09:53

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 14:06

全世界最快的客輪問世 蘇澳到花蓮只要1小時

2019-01-17 11:29

林文淵回鍋 任台苯董座

2019-01-31 23:28
看更多

熱門文章

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

2019-01-31 14:24

經濟部拍板！核能不延役、不重啟

2019-01-31 17:26

財部發布解釋令 三種海外所得不課稅　

2019-01-31 14:44

英業達旗下電池廠驚傳裁員百人 桃市府進行了解

2019-02-01 08:35

假郭董太多 鴻海證實郭台銘臉書官方粉絲團啟用

2019-01-31 14:07

你沒看錯 是最美副董與德國梅嬸

2019-01-31 23:53

蔡董答應他四條件 林之晨決定接任台灣大總座

2019-01-31 18:24

蔡政府繼續非核家園！ 能源配比 確定排除核電

2019-01-31 17:15

原計畫暫遷印尼 林之晨創新熱誠讓蔡明忠覺得不能放人

2019-01-31 15:00

史上最虧！新制勞工退休金 去年虧損423.8億元

2019-01-31 19:37

不甩公投 經部拍板「核電不延役不重啟」 2021將缺電

2019-02-01 00:43

永福樓房東硬不降租 擁東區逾10店面每月收租千萬

2019-02-01 09:42

電信5G擂台賽 台灣大、遠傳新將上陣

2019-01-31 14:33

原想拒絕...林之晨想了兩天 提4個夢幻清單接下台灣大總經理

2019-02-01 01:02

2.36億美元 世界先進收購格芯新加坡8吋廠

2019-01-31 14:43

精算報告指出：就算啟動年改 勞保仍在2028年破產

2019-01-31 17:14

六國銀犀利 去年賺逾200億

2019-02-01 02:58

顏炳立：今年房市殺戮市場 讓我們看房去

2019-02-01 09:35

公投投假的？蔡政府再次「政治廢核」

2019-01-31 21:49

8家公股銀行 去年4賺4賠

2019-01-31 14:33

清大教授：經部以「修法」為藉口拒核電延役

2019-02-01 05:57

三類資金匯回 不課所得稅

2019-02-01 01:31

一個都不能少！翁朝棟致中鋼員工信 今年首重工安

2019-01-31 13:57

勞保提前破產 最新精算懶人包QA一次看懂

2019-01-31 14:39

王品、夏慕尼、莆田今起調漲 最高漲5.83%

2019-02-01 09:09

冷眼集／「以核養綠」公投過關卻未依結果施政 「民主萬歲」說說而已？

2019-02-01 00:20

中古屋回暖 量增價修

2019-02-01 01:21

新制勞退107年虧損423.8億元 創史上最大虧損

2019-01-31 18:43

世界砸72億 買格芯8吋廠

2019-01-31 23:12

影／台塑年終減少 王文淵：本來不該這麼多

2019-01-31 21:17

核3廠拍板不再延役 恆春鎮長提醒核廢料一併清空

2019-01-31 21:40

【重磅快評】蘇內閣對離岸風電商大讓步 接誰的地氣

2019-01-31 17:14

藍委：為撐股市「萬點」 四大基金破兆投資虧損120億

2019-01-31 12:24

以核養綠期待落空 工商團體：失望再失望

2019-01-31 19:20

勞保精算潛藏負債9.11兆 勞動部：中短期內不用擔心

2019-01-31 16:44

個人匯回海外資金應否課稅？流程圖一次看懂

2019-01-31 16:16

中古屋 選後遞延買氣發酵

2019-02-01 01:21

海外資金匯回怎麼稅？看這裡

2019-01-31 14:57

海砂屋「淡水東來大廈」今劃定為都更地

2019-01-31 19:48

蔡明忠37歲接富邦產險董事長 笑稱林之晨不算太年輕

2019-01-31 18:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top