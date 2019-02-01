高雄移轉棟數創新高 建商：中小宅賣到斷貨

2019-02-01 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



高雄市地政局公布今年1月買賣移轉棟數共3,519棟，較上月大增27%，去年同期年增13%，創下三年多來新高。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，高雄市在九合一選舉落幕後，不動產的詢問度便大幅增加，無論是住宅或商用不動產的熱度都有顯著增溫，尤其在新市長以經濟動能強化為主力的帶動下，民眾對前景充滿期待，房市買氣持續升溫。

郎美囡表示，高雄市的不動產價格相較於北部來的低，也吸引許多北部置產型買方，本來北客出手比較快，目前以自用居多的在地買方，受到北客激勵，下決定的速度也加快許多。

根據高雄市地政局統計，今年1月全市買賣共3,519棟，與2018年12月2,762戶，月增27.4％，比2018年1月房屋買賣移轉棟數3,107戶，年增13.2％，為2015年12月以來單月新高移轉紀錄。

高雄指標建商京城建設發言人周敬恆表示，高雄選後房市出現暴買潮，中、小坪數產品超火爆，根本賣到翻過去，「很可惜，公司旗下中、小房型所剩不多，賣到幾近斷貨，就算推新案也來不及搭上這波順風車。」