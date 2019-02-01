長榮航：守護員工尊嚴 已向外籍旅客提出告訴

2019-02-01 10:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



長榮航表示，外籍旅客要求空服員協助如廁事後件發，立即關懷當事人以及相關組員。

長榮航強調，公司除了多次關懷當事人外，也提供心理諮商，並已經在1月30日及31日陪同二位當事人提出告訴，如果當事人有其他需要協助之處，公司也會盡力幫忙。

長榮航1日召開記者會說明空服員協助外籍人事如廁乙事，使其感到心裡受傷，欲心理輔導、申請公傷及留停一事。

長榮航空服本部主管在事件當晚立即聯繫郭姓同仁表達關心，之後分別以電話、e-mail、FB Messenger及line…等方式，持續與此事件相關空服員聯絡，表達公司的慰問之意，同時表示公司願意提供後續的協助。至今與相關同仁多次聯繫，未來仍會持續的關懷以及提供各項協助，不會間斷。

長榮航說明，郭姓同仁在桃空職工所召開的記者會中提到，公司只追問當班機事務長旅客照片來源、未曾關心組員並非事實。

公司在事發後，第一時間主動聯繫該航班事務長，表達關懷與慰問，後續也多次聯繫，確認是否需要協助諮商或申訴。其後才因媒體刊出旅客坐在空服員座位的照片，由於旅客坐在空服員座位可能有違反飛航法規之虞，因此在關心事務長的狀況時，也同時釐清現場狀況，並未有任何責怪之意。

此外，在這事件當中，共計有7位空地勤同仁參與協助，其中有2位認為身心受傷需要申請公傷假，因公傷假須依勞保局的規定才能核放，長榮航第一時間先讓當事人請假休息，相關證明可後補，公司也會協助依程序提出公傷假申請，並依勞保局的判定核放公傷假。