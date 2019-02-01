永福樓房東硬不降租 擁東區逾10店面每月收租千萬

2019-02-01 09:42 聯合新聞網 綜合報導



台北市忠孝東路上的永福樓將熄燈。聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

座落台北東區的40年知名江浙餐廳永福樓，因東區商圈沒落、景氣蕭條，加上無力負擔每個月二、三百萬的租金，且與房東協商調降租金未果，公關證實對營業額造成影響，永福樓確定將在2月24日歇業。

據了解，該店面由林姓房東持有，且不僅永福樓2至3樓的店面，連1樓正在招租中的原SASA美妝、葡吉小廚等店面都是他的，總面積約200逾坪。他在東區坐擁超過10間店面，甚至忠孝東路與敦化南路交叉口的王道銀行店面也為他所有，每月光租金收入就高達千萬元。

1樓店面於去年下半年釋出求租，開出總租金每個月322萬元，但招租超過3個月，仍乏人問津。儘管因月租過高致多數店面租不出去，然而根據《蘋果日報》報導，由於該名房東取得店面的時間都很早，例如永福樓店面便已入手超過30年，因此就算店面空置也不怕，以維持租金為最優先考量。

香港商匯泓不動產副總經理吳懿倫表示，東區店面並非租不出去，而是視地主的態度而定。這些地主擔心的並不是空置，而是商圈的品質。屋主在等待有誠意以及有背景有來頭的租方。吳懿倫進一步透露，若屋主遇到他喜歡的租方，價錢一定會有談的空間。

另有專家認為，由於消費板塊移動，人潮往信義區移動且消費力集中百貨商場，東區街邊店沒落已成事實。房東應認清現實，勿再堅持租金。