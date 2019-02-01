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高雄銀常務董事、代理發言人異動

2019-02-01 01:40經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

高雄銀行（2836）公告，兩席常務董事經補選為之前新的高雄市政府改派的法人代表--高市府財政局局長李樑堅、內定高市府經發局長伏和中，另原任代理發言人、副總經理黃宗舜辦理退休並預定3月1日屆齡退休生效，因此黃宗舜的代理發言人工作由董事會秘書處主任秘書陳美伶接任，代理發言人異動自2月起生效。

高雄市長去年底選舉變天，藍營韓國瑜當選入主新市府，高雄市政府主導的高雄銀董事也大換血，日前改派四席，包括新選任為常務董事的兩席在內。

退休韓國瑜陳美伶

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