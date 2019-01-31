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年菜一定要吃佛跳牆？來啤酒餐廳喝到爽

2019-01-31 23:49經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳於去年中開幕，店內50多道歐陸餐點的豐富選擇，深受饕客歡迎，廚師團隊也不斷開發新菜色，不論是將店內招牌啤酒入菜，或是以新鮮食材變化而成的創新料理，都期望能帶給消費者更多元化的選擇。

今年春節期間，BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳體諒傳統家庭忙著張羅年菜的辛勞，將年味與店內人氣餐點融合，推出春節限定套餐，讓消費者輕鬆享受不同以往的歐式圍爐。

BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳春節限定套餐(四人份)，內含沙拉、開胃菜、湯品、燉飯、主食、甜點，優惠價僅3,888元。

除了能夠選擇店內超人氣招牌餐點外，也可以選擇進階版的限定新菜：「牛小排溫沙拉佐松露堅果醬」，使用主廚特調醬汁帶出鮮脆生菜風味，再擺上軟嫩多汁的牛小排。

「喜氣鴨肝水果布蕾」用新鮮水果的酸甜，提昇鴨肝烤布蕾的風味層次，再撒上大大應景的福字，年味與喜氣滿分；「德式豬腳酸菜湯」將店內招牌德式豬腳加入新鮮蔬菜與酸菜慢火燉煮，完美融合德式與台式風味；「香料啤酒烤全雞」則是將年菜必備的全雞，以主廚特調香料與新鮮啤酒醃過後進烤箱烤至全熟，不僅鮮嫩多汁更帶有淡淡啤酒香氣。

「草莓慕斯起司蛋糕」新鮮草莓與慕斯的巧妙邂逅，清爽不甜膩的酸甜滋味配上濃郁的起司蛋糕，只有春節限定套餐能品嚐的到。

「喜氣鴨肝水果布蕾」用新鮮水果的酸甜，將鴨肝烤布蕾帶出更多風味層次，再撒上大大應...
「喜氣鴨肝水果布蕾」用新鮮水果的酸甜，將鴨肝烤布蕾帶出更多風味層次，再撒上大大應景的福字，年味與喜氣滿分。
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BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳春節限定套餐(四人份)，內含沙...
BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳春節限定套餐(四人份)，內含沙拉、開胃菜、湯品、燉飯、主食、甜點，優惠價僅3,888元。
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