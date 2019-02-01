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經營心法／品牌經營 綜觀全局

2019-02-01 02:41經濟日報 傅安國

台中有二個商圈被譽為「吃在北平，穿在天津」，其中在「北平路商圈」內多是以餐飲業為主的店家。日前一位稱其在該商圈略外圍處已經營了近十年的日式平價餐廳業者憂心滿面地來找我，提及了他目前的運營窘況，諸如一例一休、年金修改等種種影響，導致獲利掉落了有三成之多。

我的答案是「事在人為」。無論市場動態、政治因素如何千變萬化，商店街依然可見門庭若市和門可羅雀的二種極端景象。因此，類似上述問題的解決重點，應該放在「所為是何人」。

希臘哲學家亞里斯多德曾說：「人生最終的價值在於覺醒和思考的能力，而不只在於生存。」而創業者的覺醒靠的應是避免獨斷獨行，要多看多聽，知道經營有「怎麼做（know how）」「為何做（know why）」以及「如何做 （how to do）」。

在面對品牌運營管理問題時，暢銷書《奧茲法則》（The Oz Principle）作者康諾（Roger Connors）與史密斯（Tom Smith）在最新著作《改變文化，改變賽局》（Change the Culture，Change the Game）中指出：四個當責的承擔，分別是正視它（See it）、擁有它（Own it）、解決它（Solve it），以及完成它（Do it），可為創業者有效的覺察和思考技法。

開店容易，永續經營不易。小米創辦人雷軍也曾說：「創業要大成，一定要找到能讓豬飛上天的風口，勤奮加努力、堅持等：這些都只是成功的必要條件，更關鍵的是，能在對的時候做對的事。」

品牌經營想要持盈保泰，考量和執行的要項太多，更何況每個人都是獨立個體，都有其主觀的點、線、面及上下、左右等不同面向，諸此種種任何一個因子變動，都會產生相異的決策。

我們都知道「空想」和「事實」絕不等同！如果創業者個人經驗不足或偏頗有失，不免產生誤判，而能否廣納周遭「善言」，客觀評斷再行相關決策與執行，實是攸關品牌經營成敗的關鍵。

（作者是青創總會資深創業輔導顧問）

創業餐飲業希臘

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