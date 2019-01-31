正宗中國麵食料理 現身北車二樓

2019-01-31 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



老字號餐飲集團「新葡苑」第四個品牌「蔥月拉麵」31日開幕，提供道地的陝西手工拉麵，是新葡苑針對麵點首家餐廳，其廚藝團隊多半來自已歇業（位於永福樓樓下）的葡吉小廚。新葡苑今年新品牌百花齊放，包括D貳拾貳、新葡苑四十六及蔥月拉麵，且三個品牌都開在微風百貨內，顯見微風百貨與新葡苑的合作日趨緊密。

新葡苑是台灣知名的粵菜及上海菜連鎖餐廳，目前有八家，四家為粵菜館、四家為上海菜館，是許多台灣饕客成長的回憶。

新葡苑1990年成立迄今，鮮少開闢新的餐飲品牌，最近改變策略，一口氣成立三個新品牌，先是去年底成立「港苑」，提供煲仔飯、粥品、粵式熱炒，緊接著今年又成立「D弐拾弐」及「蔥月拉麵」兩個品牌，蔥月拉麵更是新葡苑首個針對麵食的餐廳，品牌百花齊放，新葡苑似乎調整以往專注單一品牌的策略。

對此，新葡苑餐飲一部協理江台云表示，新葡苑創辦人孫祥娟認為，新葡苑成立近30年漸趨成熟，已到了開發新品牌的境界，剛好微風百貨也積極招手，盼新葡苑能進駐，藉此難得機緣，故決定為微風百貨成立港苑、D貳拾貳及蔥月拉麵三個新品牌。

新葡苑四個新品牌中，新葡苑每人平均消費為750元，港苑、D貳拾貳及蔥月拉麵分別為350元、350元及250元，皆走平價美食路線。

江台云認為，時下消費者的飲食習性為追求高CP值、用餐速度快，新葡苑成立的新品牌多符合這個方向。另外，新葡苑在甫開幕的微風南山46樓，開設「新葡苑四十六」，歸屬於新葡苑品牌，但單價較高，中午每人平消費要2,000元、晚上達3,000元，遠高於新葡苑的750元。

今（31）日開幕的蔥月拉麵，主打正宗中國麵食，為了學習如何做出「厚又嚼勁十足」的寬麵條，主廚還特地到山西學藝半年，習得製作道地刀削麵、一根麵等技巧。

江台云表示，蔥月拉麵提供非常道地的陝西酸辣麵食，像「酸辣油潑皮帶麵」這道菜，麵條不是傳統的細長拉麵，而是「扁而寬厚」，但嚼勁非常的Q彈，這是中國大陸關中地區非常正宗的作法，像陝西、山西民眾早餐都是吃這種麵。

口味非常「火辣」，辣中帶酸，不耐辣的人，可能會吃到眼淚都流下來，江台云笑說，台灣不怕辣的饕客，歡迎來測試吃辣的能力。