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台資變陸「特殊內資」？專家：三條件解讀

新台幣去蔣有譜了？ 葉毓蘭：去X的

台塑暮年會 總裁宣示朝AI方向發展

2019-01-31 19:35聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

台塑集團總管理處晚間舉行暮年會尾牙餐敘，餐會上台塑集團總裁王文淵致詞時表示，未來集團將發展AI人工智慧方向，隨後與台塑集團管理中心常務委員王瑞瑜、台塑集團管理中心常委王文潮、台塑副總王瑞華一同向員工舉杯敬酒，告慰這一年來的努力。

台塑集團總管理處晚間舉行暮年會尾牙餐敘，餐會上台塑總裁王文淵致詞時表示，未來集團...
台塑集團總管理處晚間舉行暮年會尾牙餐敘，餐會上台塑總裁王文淵致詞時表示，未來集團將推動AI人工智慧發展。記者許正宏／攝影
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台塑集團尾牙餐敘，台塑集團管理中心常務委員王瑞瑜（左起）、台塑集團管理中心常委王...
台塑集團尾牙餐敘，台塑集團管理中心常務委員王瑞瑜（左起）、台塑集團管理中心常委王文潮、台塑總裁王文淵、台塑副總王瑞華一同向員工舉杯敬酒。記者許正宏／攝影
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台塑集團王文潮王文淵

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