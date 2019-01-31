三陽工業策略長蔡維力 31日離職

2019-01-31 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



HYUNDAI南陽實業董事長蔡維力。圖／公司提供 分享 facebook

三陽工業策略長兼子公司南陽實業董事長蔡維力31日以個人生涯規劃考量辭職。

南陽公司表示，這是蔡維力自己的生涯規劃，至於接任者(南陽董事長)，目前暫無新的人選規劃。

三陽公司在吳清源擔任董事長後，找來以往在金融業戰功卓著的蔡維力擔任三陽公司的策略長，同時子公司南陽實業，負責現代汽車的總經銷業務，也由蔡維力擔任董事長，是相當倚重的幹部。