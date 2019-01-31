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香味宴饗旅客 桃機第二航廈4樓美食街華麗變身

2019-01-31 17:24經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

昇恆昌免稅商店自去年8月中重新取得二航通關後管制區內Ｃ區的經營權後，立即著手規劃四樓美食區的改裝與招商。半年不到的時間，即完成相關工程作業，並趕在旅運量最高的年前全區營業。

位於機場二航廈四樓的美食區邀請包括台灣在地美食如《林東芳牛肉麵》、《KIKI noodle bar》、《Wing Cafe》及來自香港的糕餅名店《泰昌餅家》、米其林一星美食《阿鴻小吃》、速食界龍頭《麥當勞》及源自美國加州的健康果昔品牌《Jamba Juice》進駐，不僅大大提升機場的「美食力」，更讓旅客有了更豐富、多元的餐飲選擇。

昇恆昌表示，其中台灣美食的代表《林東芳牛肉麵》，開業至今超過半個世紀，香氣濃郁的招牌湯頭擄獲不少饕客的心。這次與昇恆昌合作，不僅是首次進駐機場，更推出機場限定的牛小排牛肉麵，清順爽口的湯頭配上入口即化的鮮嫩牛小排，是人氣必點。

而以川菜聞名的KiKi餐廳近年推出的《KiKi noodle bar》，將餐廳中的最受歡迎的餐點以更快速、親民的方式呈現，用中華料理中不可或缺的麵食為基底，巧妙融入川菜特色的麻與辣，滿足不時想來一碗好麵的亞洲味蕾，也獲得不少國內外旅客的好評。另外昇恆昌免稅商店也繼好饗廚房Homee Café、畢卓樂地餐聽後，再推出自營餐飲品牌《Wing Cafe》，以手沖精品咖啡為主打，搭配三明治、義大利麵等輕食，提供偏好西式餐點的旅客另一個選擇。

除了台灣好滋味，來自香港的美食也不遑多讓，如以蛋撻聞名海外的《泰昌餅家》，近年到台灣拓展美食版圖，在昇恆昌的大力邀請下，首次進駐桃園機場服務旅客。

泰昌餅家改良傳統酥皮蛋撻的膩口，以創新的曲奇皮研發製作，類似餅乾香酥清爽的口感，一舉成名，不僅成為當年香港的首創，更以此奠定香港經典美食的地位。

連續五年榮獲米其林一星的《阿鴻小吃》，亦是旅客不可錯過的好滋味。有「摘星廚神」美譽的老闆黎偉鴻「阿鴻」，出身於香港知名《鏞記》餐廳，擅長獨特口味的鹵水菜色，廣東燒味更深受食客愛戴。更值得一提的，《阿鴻小吃》在臺灣的第一也是唯一一家據點即選擇在桃園機場，這也突顯近年旅客屢創新高的桃園機場獲得更多餐飲業者的重視。

昇恆昌指出，桃園機場近年旅運量不斷上升，對於美食的需求也越來越高。不同於以往品牌自營的方式，昇恆昌積極提升餐飲服務，改以對外招商來增加餐飲選擇的豐富性。隨著台灣觀光旅遊環境的日漸成熟，機場也不再只是搭機、購物的場域，美食享受也是旅程中很重要的一環。

以往機場餐廳品牌力道不夠，為了提供旅客不一樣的搭機體驗，昇恆昌用盡心思邀請到多家知名餐廳進駐，致力讓「到機場用餐」成為旅客期待的行程之一。在春節假期來臨前夕，二航廈內Ｃ區的美食區全新完工，即是希望能在最短時間內，提供旅客更優質的餐飲環境、更豐富的美食選擇，創造讓旅客驚艷的機場美食饗宴，更讓機場美食成為旅程中的亮點之一。

桃園機場第二航廈四樓美食區由昇恆昌免稅店經營，春節前全區對外營業，邀請包括台灣在...
桃園機場第二航廈四樓美食區由昇恆昌免稅店經營，春節前全區對外營業，邀請包括台灣在地美食如《林東芳牛肉麵》、《KIKI noodle bar》、《Wing Cafe》及來自香港的糕餅名店《泰昌餅家》、米其林一星美食《阿鴻小吃》、速食界龍頭《麥當勞》及源自美國加州的健康果昔品牌《Jamba Juice》進駐。　圖／昇恆昌提供
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桃園機場餐飲業香港

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