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美方為何邀韓國瑜演講？ 他揭原因在這三個問題

日系藥妝強勢展店 鎖定百貨、車站搶進

2019-01-31 17:20經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

台灣新型態藥妝零售市場異軍突起，實體店面大張旗鼓的一家接著一家來台設點，例如松本清、Tomod's、札幌藥妝等。信義全球資產統計，日商Tomod's在選址方面，在一級戰區信義區皆連開4家店，松本清在去年首度搶進台灣開店，一年之內在台開了2家店，日藥本舖則在去年開了10幾家店，全台日系藥妝店更是遍地開花。

新型態藥妝店拓點模式，跟以往深耕台灣已久的屈臣氏、康是美有所不同，從捷運站到百貨公司到各大熱門景點都可以看到他們的身影。日本藥妝廠商更看準台灣人愛買日本藥妝來台設店，包括松本清、Tomod's、札幌藥妝等。即便曾經風靡一時的美妝聖地SASA宣布撤出台灣，但藥妝市場在近幾年快速成長拓店，異軍突起之勢，絲毫未受景氣不佳的影響。

排除屈臣氏與康是美，統計全台新型藥妝店，日藥本舖在全台已有52家店面，Tomod's以44家緊追在後，札幌藥妝目前有6家，松本清則有2家。

信義全球資產分析近年藥妝拓點模式，日商Tomod's在選址方面，除了進駐捷運站內，在一級戰區信義區更開了4家店，今年甚至大動作的進駐微風南山，從街邊店搶進到百貨公司，希望藉由百貨公司的人潮帶來商機。

看準台灣市場，松本清在去年首度搶進台灣開店，一年之內在台開了2家店，分別進駐誠品南西以及忠孝東路商圈，而唯一和Tomod's不同的是，雖然少了日本熱銷藥品，但松本清靠著自有品牌闖天下仍然創造佳績。

日藥本舖則在去年開了10幾家店，展店方式多進駐百貨公司、商場以及車站商場，靠著車站每日流動的人潮，刺激消費慾望。

依據經濟部最新統計，藥品、醫療及化妝品零售業營業額去年1至11月營業額1,919億元，創歷年同期新高，隨著生活水準的提升，以及外來的投資，商業形態逐漸改變，從美妝、藥品、保養品、生活用品到零食等，複合式經營成為時下最夯趨勢。

信義全球資產經理王維宏表示，台灣藥妝市場版圖競爭越來越激烈，日商積極搶攻來台拓點，除了進駐在百貨公司以及捷運站附近，各大熱門逛街勝地例如東區、西門町都可以看到他們佔據位置佳的地點。

由於西門商圈已成為國外旅客觀光景點，這幾年西門町旅客持續成長，藥妝業者也看準西門市場紛紛進駐，而本土藥妝業者在面對日商大舉插旗搶佔這塊版圖，如何能在這競爭環境下突破重圍吸引消費者，差異化的經營模式將是未來重要課題。

捷運

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