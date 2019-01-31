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美方為何邀韓國瑜演講？ 他揭原因在這三個問題

評／動物虐待，是施虐者控制受虐者的殘酷手段！

今年起苗栗騎YouBike 也享最高百萬元保障

2019-01-31 16:51經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

春節旅遊也有不少國人打算騎乘公共自行車，自今年起，在苗栗縣租借YouBike也能享有公共自行車傷害險保障。凡在騎乘公共自行車時不幸發生意外，享有意外身故失能最高100萬元或意外傷害住院每日1,000元的保障。

從2018年6月開始，雙北、桃園、台南及高雄等五市已陸續為民眾代理投保公共自行車傷害險。目前雙北、桃園、台南、高雄及苗栗縣所投保的公共自行車傷害險都是由國泰產險承保，且保險費用由各縣市政府全額支付。

國泰產表示，雙北市、桃園市與苗栗縣的公共自行車都是透過YouBike微笑單車系統租借，民眾只要登入YouBike官網或是租借站的Kiosk系統，設定好用來租車的卡片跟對應的被保險人資料，一卡對應一人，從完成設定與確認同意投保後，一次設定，四縣市通用，只要從已經投保公共自行車傷害險的縣市租借自行車，每一次的騎乘都涵蓋在保險的防護網下。

未來如果有更多使用YouBike系統的縣市加入保障，民眾也不用重新登錄資料，並且不需要支付額外的費用，民眾即能享有簡便、安心的綠色低碳生活。

公共自行車傷害險自2018年6月成立第一張保單後，累計至12月底止承保了逾340萬人次，但仍遠低於自行車的租借人次，國泰產險提醒民眾，公共自行車傷害險是政府的美意，可以增加民眾的意外保障，民眾只要上網或在租借站登錄被保險人的資料後保險立即啟動，千萬不要損失了自身的權益。

相關保險資訊可查詢國泰產險官網的公共自行車傷害險專區，或參考各市公共自行車官網。

國泰產險新承作苗栗縣YouBike的公共自行車傷害保險，民眾只要完成登錄，就能享...
國泰產險新承作苗栗縣YouBike的公共自行車傷害保險，民眾只要完成登錄，就能享有意外傷害險保障。圖／國泰產提供
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