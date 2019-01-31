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聚焦本業、打造智能產銷 中鋼董座年前揭八大工作重點

2019-01-31 16:49經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

農曆年前夕，中鋼董事長翁朝棟在給同仁的信中，提到公司今年八大重點工作，分別是工安、接班、設備總體檢及淘汰換新、研發先進加值產品、推動產業服務團、打造智能產銷、永續經營，以及檢討轉投資事業，聚焦鋼鐵本業。

翁朝棟指出，去年中鋼營收突破4000億元的新里程碑，展望今年，根據世界鋼鐵協會(worldsteel)預測，今年全球鋼材雖然可望較去年成長1.4％。但，面對國際保護主義盛行、美中貿易衝突等外在紛擾，可能對整體經濟及鋼鐵市場帶來衝擊與風險，做好設備的汰舊換新、人力的更替傳承，也是絕對不容輕忽的當務之急。

翁朝棟把工安列為第一，他表示，強化工安意識，落實安全第一，去年公司同仁及協力夥伴發生的「工安缺失疏誤，絕對不可重犯」。

第二，深植企業文化，做好接班傳承，翁朝棟指出，正值中鋼人員大量退休更替之際，鼓勵同仁們大膽投入跨部門、跨領域歷練，培養宏觀系統思考能力。在專業能力之外，也要提升抗壓力、敏銳度及決斷力等，做好接班傳承工作，厚植公司人力資本。

第三，設備總體檢汰舊換新，提升設備與環保效能。翁朝棟說，為增加生產效率、提升產品品級、提高作業安全及改進環保節能等，持續進行設備總體檢。

第四，研發先進加值產品，提升產業競爭力。翁朝棟稱，中鋼透過成立工程研發中心、聯合實驗室及籌組產業大同盟、產學大聯盟等方式，結合產學研能量，提升鋼品品級與價值。例如開發電動車產業鏈用高品級鋼材，掌握全球電動車發展商機，提升台灣鋼鐵產業國際競爭力。

第五，推動產業服務團，建構高值產業鏈。翁朝棟表示，中鋼目前正規劃由在職同仁與退休人員組成產業服務團，以中鋼資源結合外部專家，協助國內具發展潛力產業，提升其國際競爭優勢，打造高值用鋼產業鏈。另外，他也期許中鋼由製造業轉型為製造服務業，推動對台灣鋼鐵產業有貢獻、有價值的業務與服務工作。

第六，打造智能產銷，邁向精緻鋼廠。翁朝棟說，中鋼將結合ICT產業，把人工智能（AI）科技導入鋼鐵製程，建立智能產銷系統，以縮短交期、提升準交率及減少無主品，落實精實生產，降低成本，推動公司邁向精緻鋼廠。他指示各一級單位主動盤點可以智能化的工作項目，新的一年提出三項工作智能化的工作重點，並推動執行。

第七，檢討轉投資事業，聚焦鋼鐵本業。翁朝棟指出，藉由調整產業組織規模與產品結構，擴大業務整合與彈性，強化海外鋼鐵事業經營體質，降低國際貿易戰衝擊。至於離岸風電與軌道工程業務，持續聚焦收斂，協助建構優質本土供應鏈，提升產業競爭力。

最後，致力循環經濟，邁向永續經營。翁朝棟表示，為求公司永續經營，除持續推動既有能資源之整合與循環應用外，將推動轉爐石資源化應用，以及耐火材料自主供應等相關研究合作案。未來採長期且聚焦性規劃，以確實發揮效益。

中鋼鋼鐵工安

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