頂新和德文教基金會 助雲林農民賣蔬菜

2019-01-31 14:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



頂新和德文教基金會不只是推動味全龍即將重生的推手，俗話說，「穀賤傷農」在農曆年前頂新和德文教基金還幫忙農民賣蔬菜，讓農民也能過個好年，昨天先舉辦雲林地瓜契作、今天則是推動雲林美生菜外銷。

頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋指出，基金會執行長魏應充長期關懷農民的生活，希望以己之力，整合資源，全力行銷台灣，為台灣做出貢獻，由於雲林縣是台灣農業產值最高的縣市，看到農產品價格下跌，希望基金會能協助農民，讓農產品創造更高的產值，推動透過出口的調節，能夠穩定市場價格，讓農民有錢賺。

金色大地總經理呂政璋指出，今年特別聯手真臻鮮一起產地直「採」，直接供應給大陸全家、德克士超過5,000家門店使用，此次出口是台灣第二次的美生菜出口大陸市場記錄。

呂政璋進一步指出，在2013年底與2014年初，日本市場因為暖冬，造成台灣美生菜的出口降緩而滯銷，當時的雲林縣長蘇治芬代表農民特別請求頂新國際集團的協助，最後由金色大地採購美生菜供應給德克士，其中採購到第27 個貨櫃的美生菜，讓供、需逐漸恢復平衡，價格回升後也中止出口中國大陸。

雲林縣是台灣農業產值最高的縣市，特別是有三多，農民多、農地多、地瓜多，地瓜種植面積更將近4,350公頃，是台灣種地瓜最多的地方，頂新和德文教基金會推動促成四大公司攜手合作，契作地瓜600公頃，共同行銷台農57號地瓜，而600公頃地瓜可賣重量達117.5架波音747，長度可繞台灣9.22圈，也代表台農57號地瓜，未來將會透過大陸德克士2,800家的門市同步開賣。