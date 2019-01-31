WeMo Scooter衝會員數 輸入優惠碼享24小時免費騎

2019-01-31 14:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



共享機車 WeMo Scoter 新會員即日起輸入：UMOTOR 享24小時免費騎。 圖／威摩科技 WeMo Scooter提供 分享 facebook 威摩科技 WeMo Scooter 全力推廣共享綠色運輸，即日起至3月15日推出愛台灣公益計畫- 騎一捐一，活動更獲「國民學姊」台北市政府副發言人黃瀞瑩響應。

WeMo Scooter 今日宣布再釋出更多優惠，即日起至3月14日新註冊會員首騎前輸入「UMOTOR」，即可免費體驗服務24小時。WeMo Scooter 官方臉書更在過年期間特製學姊臉書大頭貼相框，邀請消費者換大頭貼響應公益，一起騎出交通新未來！

WeMo Scooter 推出愛台灣公益計畫-「騎一捐一」捐款活動，即日起至3月15日每完成一趟騎乘，團隊就捐出1元給台灣環境資訊協會，讓消費者每一趟騎乘，不僅僅是簡單便捷的抵達目的地，更是愛地球的展現，捐款將作為環境知識推廣與生態保護的綠色基金，打造智慧城市新藍圖。

另外，凡於「騎一捐一」活動期間，戶籍地非台北市之新用戶，註冊 WeMo Scooter 除新朋友免費騎60元外，可額外再獲得騎乘金30元 。威摩科技 WeMo Scooter 表示： 「WeMo Scooter 期望用車聯網力量，無痛讓機車王國轉型成共享智慧機車城市。WeMo Scooter 透過會員積少成多的力量，一起做到改變台北人的交通習慣，為共享運具活動推廣盡一份心力。」

WeMo Scooter 每天24小時不間斷提供營運服務，已成為台北市市民白天黑夜重要交通運具服務。因應農曆春節將至，WeMo Scooter 將利用春節期間進行車輛設備保養，於2月4日至2月10日期間暫停營運，2月11日開工日即恢復營運，繼續提供 24 小時便利服務，而線上註冊申請服務至2月7日，呼籲民眾可多加把握年節期間先註冊，開工後立即便利騎。