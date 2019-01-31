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選後利多終於發威 1月中古屋交易年增近三成

2019-01-31 13:57經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

中古屋在開紅盤，住商機構內部交易資料顯示，全台月增加16.52%，比去年1月增加27.07%。業者分析，九合一大選後買氣遞延，去年12月買氣反應不及，遲至1月開出紅盤，加上地方政府話題確實有助於買氣，在年底收紅之際，自用換屋型和長線投資型買方已經悄然進場。

住商機構統計全體系交易量，今年1月和去年12月份相比，全台增加16.52%，比去年1月增加27.07%。在區域表現上，北市月增6.92%，年增6.25%，新北月增6.29%，年增23.58%；桃園月增37.04%，年增35.04%，台中月增20.66%，年增17.74%；台南月增20.21%，年增45.81%；高雄月增13.44%，年增32.26%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，選後不確定因素排除，有助於年底自用買盤轉進，延續12月份的買氣，加上今年農曆春節較晚，時間感讓許多交易願意在年前有個定案，也讓交易量明顯提升。

綜觀全台交易狀況，今年較上月與去年同期大增，桃園以南月增率都達兩位數，月增以桃園最強，達37.04%，年增以台南最旺，達45.81%。

徐佳馨分析，去年上半年買方感受價格修正逐漸打底，購屋意願明顯增加，年底選後買盤進駐，地方政府話題確實有助於買氣，在年底收紅之際，自用換屋型和長線投資型買方已經悄然進場。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，除了零星在資金需求、或資產規畫思考的屋主能有讓利空間外，在沒有建商帶動的降價風下，議價空間已達到極限，買方雖然期待價格修正，不過仍有難度，短時間內除非有重大意外讓價格下修，不然很難期待市場有太好表現。

郎美囡指出，面對2019的不確定性，雖然國際經濟表現不佳，但上半年看來仍穩健，不過下半年在2020大選壓力下，買方觀望心態應會提高而影響買氣。

建商

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