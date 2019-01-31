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中古屋讓利激出買氣 一月全台交易量翻紅

2019-01-31 12:09經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

1月中古屋表現不俗，台灣房屋集團統計內部成交行情，交易量較上月增溫，其中以台北增...
1月中古屋表現不俗，台灣房屋集團統計內部成交行情，交易量較上月增溫，其中以台北增幅15.5％最多。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
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房市也逢暖冬，一月中古屋交易不俗！台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2019年一月七都價量變化，交易量較上月增溫，其中以台北增幅最多達15.5％，其次為台中量增11.3%，新竹增9.3%；而價格則是台北跌6.7%，台中和新竹都跌5%以上，唯高雄小漲4.6%，七都平均交易量增7.6%，價小修2.7%，交易溫度上呈現「價修量增」格局，讓利才是王道。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，年底前傳統購屋買氣持續發酵，為求年前將資產處理妥當，屋主心態普遍放軟，尤其台北讓價最多，交易量增最為明顯，呈現「讓價換成交」的現象，而唯獨高雄價量皆漲，顯示選後的企業南進頻傳，經濟利多帶動整體市場氛圍，投資自住買氣都有明顯增加。

張旭嵐指出，整體房市買氣回溫，也有屋主在議價時價格踩了煞車，但因為整體市場供過於求，讓利氛圍下，成交的多半都是降幅大的實惠型自住產品，各都公寓和華廈筆數占了九成左右，顯示即使買氣回升，讓利還是王道。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，1月桃園房價較上月下修2.8%，交易量則增4.9%；新竹地區平均房價較上個月下修5%，交易量則增加9.3%。1月房市明顯呈現「價跌量出」。桃園交易熱區以中壢區、桃園區、八德區、龍潭區為主。新竹地區則是以新竹市為主，桃竹地區購屋族群以自住首購者占市場交易9成多。

桃園人口是移入人口正成長的區域，且桃竹南北交通網絡發達，因擁地利之便，加上人文科技產業能提供穩定就業市場，故撐起自住型占大宗的房市，人口仍持續遷入中，當人口、產業與交通到位，房市沒有唱壞的道理。

房市房價

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