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中古屋1月開紅盤 永慶：比去年同期增二成

2019-01-31 11:52經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

選後民眾購屋信心回升，中古屋1月全台交易量與去年同期相比成長約二成。 聯合報系資...
選後民眾購屋信心回升，中古屋1月全台交易量與去年同期相比成長約二成。 聯合報系資料照
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農曆年前中古屋率先開紅盤，永慶房屋統計內部交易資料發現，1月全台交易量較去年12月微減1%，若與去年同期相比則成長約二成，顯示選後買氣持續，2019年開紅盤。房仲業者表示，選後遞延買氣發酵，但離房市熱絡仍有一段距離，買賣方價格認知依舊是成交關鍵。

根據永慶房產集團研展中心統計，與去年1月同期相比，雙北市、新竹縣市與高雄表現相對亮眼，成長幅度都在二成以上，觀察七大都會區交易量變化，北市增加26%，新北成長21%，桃園增加15%，新竹縣市量增23%，台中與台南分別增加15%與11%，而高雄則大幅成長32%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，九合一大選底定後，遞延的買氣出籠，看屋、購屋腳步加快，推升12月房市交易增溫，這股遞延買氣也延續至1月，雖農曆春節將至，民眾年前採買、辦年貨等活動讓購屋腳步放緩，但民眾購屋意願仍高，1月房市交易量僅較12月微縮1%，幾乎是持平開出，顯示房市交易量已連2月較選前有一成以上的成長。

謝志傑說明，若與去年1月相比，則交易量成長約二成，顯示民眾購屋信心確實有回升跡象，在沒有政策影響之下，房市回歸市場機制，只要買賣雙方價格認知產生共識，交易量就有再放大的機會。

觀察統計資料發現，七大都會區中古屋中，僅雙北市房價有修正，北市下跌1.5%、新北跌幅2.2%，其餘五大都會區房價都呈現小幅上揚，綜合觀察七都價量，雙北市房價走跌，符合民眾購屋期待，因此1月交易量較去年12月呈現小幅成長，但桃園以南五大都會區房價都小幅上漲，雖然上漲幅度都在2%左右，但買方就出現縮手跡象，1月房市交易量小縮，「有價就無量」的狀況持續發生，顯示價格仍是成交關鍵。

謝志傑指出，雖然近期房市表現回溫，但離熱絡仍有一段距離，且目前房市還是以自住市場為主力，若屋主誤判情勢拉高售價，恐陷入有行無市的窘境，建議有意售屋的屋主儘早展開汰弱留強的資產安排，讓現金落袋為安。

房市

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