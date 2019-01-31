換現金過好年 房仲：年前屋主心態放軟、讓價多

2019-01-31 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



記者游智文／攝影 分享 facebook 台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2019年1月七大都會區價量變化，交易量較上月全部增溫，台北增幅最多達15％，其次為台中量增11%，新竹增9%，高雄小增3%。

價格方面，台北一路到台南都下跌，台北、台中和新竹跌幅都在5%以上，唯獨高雄小漲4.6%，七都平均交易量增7.6%，價小修2.7%，交易溫度上呈現「價修量增」格局。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，年底是房市交易旺季，買方出手意願高，為求年前將資產處理妥當，屋主心態也會放軟，尤其是缺錢的屋主，多會明顯讓步，以過個好年。台北讓價最多，因此交易量增最為明顯，呈現讓價換成交的現象。

至於高雄價量皆漲，主要是選後的企業南進頻傳，經濟利多帶動整體市場氛圍，投資自住買氣都有明顯增加。

張旭嵐指出，整體房市買氣回溫，也有屋主在議價時價格踩了煞車，但因為整體市場供過於求，讓利氛圍下，成交的多半都是降幅大的實惠型自住產品，各都公寓和華廈筆數占了九成左右，顯示即使買氣回升，讓利還是王道。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，1月桃園房價較上月下修2.8%，交易量則增4.9%；新竹地區平均房價較上個月下修5%，交易量則增加9.3%。1月房市明顯呈現價跌量出。