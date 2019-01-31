農曆年搶紅包財 超商雙雄吃喝玩樂全包

2019-01-31 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



農曆年長假，超商雙雄業績不打烊，從除夕團圓圍爐、大年初一走春、大年初二回娘家、大年初三拜財神、大年初四迎財神、大年初五出遊、大年初六送窮，民眾農曆年期間各種需求皆可在超商滿足，吃、喝、玩、樂全包，有利超商雙雄2月營收表現。

統一超（2912）旗下的7-ELEVEN表示，除夕當天看準拜地基主商機，鎖定住宅及商業型門市，「經典奮起湖便當」與「奮起湖雙拚便當」備貨量較平日增加四倍，預估帶動相關類別業績成長三成。

初二回娘家送禮商機旺，7-ELEVEN今年預購首次推出仿真新台幣、美金、人民幣外型打造的「嘉冠喜鈔票煎餅禮盒」，超有富貴吉祥、財源廣進的氛圍。大年初三睡到飽，傳統習俗這天忌諱外出拜年，只能拜財神，拜完財神可到超商試手氣，7-ELEVEN今年ibon App首度推出「AR秀好康」。

初六開工前再玩一波，7-ELEVEN推薦台北近期完工的「景鑫門市」座位區從天花板到牆面都設計成粉彩點心風格，適合拍照打卡；台中則是推薦1月初開幕的「港務門市」，加上附近還有新開幕的outlet，預計連假將會吸引一波遊逛人潮；南台灣以「亞新灣門市」最有話題，門市二樓座位區挑高7米，無論是白天的陽光還是夜晚的景色，都特別有感，加上長廊、城市壁畫等設計，仿佛置身國外一般。

全家今年則推出App會員輪盤，1億元發財金、百萬黃金大放送的活動。使用會員點數888點或8,888點就可在App中玩輪盤遊戲。

另外，特色門市預期也是長假期間吸睛重點。像新北市「八里廖添丁店」，店長希望讓更多人認識當地的傳奇人物廖添丁，所以在店內設計Q版繪畫。此外，過年玩牌總想要沾個好運氣，可到新竹全家「鐵支店」走走，沾沾財氣。