賣不完的建案暴增！北台待售建案 連3季飆新高

2019-01-31 10:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



竹北。 記者游智文／攝影 分享 facebook 市調單位統計，北台灣去年Q4銷售中建案達1,480個，較上季增加48個，已連續三季創新高。和2017年同期相比，增加137個，大增逾一成。和上一波房市高峰2013年Q1比較，待售建案大增693個，增幅近九成，幾乎翻倍。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，統計顯示，雖然去年買氣回升，但建案要賣到完銷撤場的難度依舊很高，加上建商競相推案，房市賣壓不斷升高。現有建案已經要賣好幾年也賣不完，長期下去，勢必對價格造成極大壓力。

根據住展雜誌統計，上一波房市多頭高點，2013年Q1北台灣銷售中建案共787個，2013年全案推案達1.3兆，創歷史新高，但2014年第1季銷售中建案也只增加100個到887個。

但自2015年以後，隨房市反轉，銷售中建案快速增加，2015第1季破千，達1,100多個，2017年更衝至1,300個。2018第1季小減20個，但之後連續三季創新高，去年Q4達到1,480個。

目前北台灣以竹北銷售中建案最多，達84個、其次為桃園72個、中壢67個、淡水53個、林口46個。

何世昌分析，上述行政區銷售中建案，大多位於重畫區，竹北、桃園、中壢，林口已在緩慢減少，淡水因去年交屋後重新推出的建案增加，加上先前1字頭建案成交熱絡，業者看準輕軌通車題材，讓利幅度減少，成交轉冷，賣不掉的建案又多了起來。