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6原因揭東區商圈關店潮 房市專家：下條鬼街會在哪？

2019-01-31 09:50聯合新聞網 綜合報導

近期台北東區商圈店面因高額房租嚇跑名店不斷發生，頻頻傳出「關店潮」。聯合報系資料...
近期台北東區商圈店面因高額房租嚇跑名店不斷發生，頻頻傳出「關店潮」。聯合報系資料照
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近期台北東區商圈店面因高額房租嚇跑名店不斷發生，頻頻傳出「關店潮」。繼40年知名江浙老店永福樓將在2月24日熄燈後，台北首家金鑛咖啡門市也悄悄歇業。知名房市專家Sway表示，商圈租金高昂難以負擔，點出6大因素房東為何不肯降價，重獲商圈繁榮。

40年老店永福樓因不敵台北東區高額租金，決定另覓地點重新營業，而知名連鎖咖啡「金鑛咖啡」台北忠孝店也傳出因一個月80萬，一年需近千萬的高額租金，加上租約到期決定歇業。除了上述兩家店外，近年來舉凡DHC、Miss Sofi、韓國快時尚品牌MIXXO、SPAO以及瑞士名錶Swatch也接連撤出。

對此，知名房市專家Sway28日在臉書粉絲團「Sway房市觀測站」發文表示，恭喜台北東區因貪婪的房東，被搞成全台最貴的鬼街，並問說台灣下一條鬼街會在哪裡，「你希望你逛慣的商圈，也變成鬼街嗎？外國人來台觀光，就只能逛逛鬼街，那還有誰要來台觀光？」

Sway分析，這些持有很久的房東，因為有6大因素，所以不願意降價，第一個原因是被威脅，「大老們想要高價，小房東怎敢破壞行情？」，第二個原因是因為「錢不是他的」，由於房東們都跟銀行借錢買店面、貸款、二胎，若租金調降就有可能威脅到估值，這樣以後就很難貸款，這是金流，怎麼可能為了把房子租出去而毀了現金。

第三是比氣長，投資界古老的不敗定律，認為黃金店面就是永遠的黃金，租客忍不住了就會接受高價租房，「只是黃金早就變糞土，死城要再復甦，不是那麼容易」。第四點是裝瞎，也些房東會認為目前看到的空租都是個案，「我家店面位置最好了，怎可能沒人要？」

第五點是想賣掉，由於賣價跟租價有正相關，因此，房東當然要撐到店面賣掉的那一天才能降租，「一定要等到陸資來買的那一天，就爽到啦！」第六點則是被法拍，有些店面其實很早就因欠繳貸款而被法拍，但因法拍程序問題，一拖至少就是一年的時間，因此想要降價也沒有辦法。

Sway認為，政府如果想要控制鬼街其實非常容易，只要來個空屋稅就好了，畢竟店面受到政府恩惠最多，捷運、修馬路以及修路燈，就能帶來金流與人潮，但若是惡意不降租，把整條街搞成鬼街，那政府就應該要硬起來，至少管理一下高房價，避免人民成為高房價的祭品。

他表示，除非政府高層也有人投資，讓自己也成為那些惡劣房東之一，若是這樣，自己只能握緊自己手上的居住正義「像台北市東區，他不降價我們就別去了，倒掉一條街也不是第一次，你看那麼多夜市跟百貨公司也倒掉，沒啥嘛。」

房市

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