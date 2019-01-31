台苯股東會前 公司派、市場派已大和解

2019-01-31 08:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



台苯31日股東會，公司派大股東孫鐵漢與市場派林文淵上演大和解，雖然9點30分才會進行股東會，然而據了解，市場派這次可望拿下包含獨董6席，原來的公司派則是掌握5席，雙方人馬在股東會肉搏戰前上演大合解，未來台苯將由市場派林文淵接手管理。

台苯今天將召開股東會，因兩方人馬在董事會多次交手，總經理吳清典元月初跟支持公司派的孫鐵漢詳談後，認為兩方人馬為了經營權交戰，只會損及股東權益，對於台苯的經營也沒有幫助，兩派大股東坐下來好好協商，以提升公司營運成長為前題，才是台苯之福，兩方才在朋友的牽線下開始接觸。

雖然股東會於9點30分召開，然而，已經傳出兩邊協商的結果，林文淵為主的董事4席都會以法人選任再指派代表，代表人選分別為林文淵、陳建甫、李勝琛、孫正強；二席獨董為簡金成、許高威。

至於孫鐵漢為主的董事名單也都是法人代表再指派人選，4席董事分別為吳清典、劉正元、趙國帥、仲崇國，另一席的獨董為張國卿。

針對協商和談的結果，孫鐡漢個人認為，原本就是以大股東的身份支持總經理吳清典，然而吳清典都願意退讓，從善如流是最好的選擇。據了解，吳清典認為兩方人馬的持股接近，差異性只有3%至5%間，如果兩方苦戰惡鬥爭經營權，不管誰輸誰贏席次都很接近，兩方鬧太僵，將來董事會也會不得安寧，隨著吳清典表態願意退讓，經營權之戰也跟著大逆轉。

今天臨時股東會結束後，會立即召開董事會，正式推舉董事長、副董事長職位，隨著市場派拿下的席次比原公司派多，董事會將會推舉林文淵接任董事長聘任總執行長，副董事長則由劉正元接任，另外聘任總經理為陳柏元。孫鐵漢也不諱言的指出，以後台苯董事會是要理性問政。