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香港馬會人員來拜會？韓國瑜：前董事自掏腰包來訪

地瓜出去錢進來 雲林番薯攻入大陸市場

2019-01-30 21:12經濟日報 記者宋健生╱即時報導

雲林縣政府今（30）日宣布，與頂新集團旗下全家、德克士、真臻鮮及金色大地等四家公司合作，共同啟動「雲林縣金水164創新特色產業場域推動計畫」，透過與產地契作方式，將雲林水林地瓜行銷到大陸地區。

這項600公頃地瓜契作的簽約儀式，由雲林縣長張麗善主持，包括全家執行長林建宏、德克士執行長邵信謀、真臻鮮總經理賴兆國、金色大地總經理呂政璋，以及頂新集團前董事長魏應充等人都出席。

據了解，這次促成全家、德克士、真臻鮮與金色大地等四家公司合作，其背後的靈魂人物就是魏應充。

魏應充涉混油案判刑入獄服刑，申請假釋獲准出獄後，最近積極籌備味全龍重回中職，更促成頂新旗下四大公司攜手合作，在雲林、嘉義、台南與高雄契作600公頃台農57號地瓜，共同行銷中國大陸。

魏應充說，契作的地瓜產量可達2.1萬噸，未來將委託業者在台南加工直送上海，並在大陸全家、德克士等超過5,000家的門店上市，創造農民贏、政府贏、企業贏、加工業者贏、消費者贏的五贏局面。

特地由大陸返台參加契作啟動儀式的林建宏說，這是中國大陸全家有史以來第一次與農民契作，代表台農57號地瓜未來將會透過大陸2,800家的門店同步開賣，更將全面的行銷台灣，讓好東西、好產品與消費者分享。

邵信謀指出，過去在德克士重慶、天津、上海、廣州四地試賣的地瓜薯條已經有市場認可度，為了加大力度，特別前進雲林與農民合作生產，未來將在大陸2,500家門店開賣，讓更多消費者都能享受到台灣地瓜的美味。

呂政璋也說，金色大地連續三年在屏東、高雄契作檸檬，2018年檸檬榨汁所收購的檸檬鮮果超過6,500噸，讓農民有安穩的收入，並維持檸檬的價格，如今與雲林契作地瓜，為的就是有穩定的源頭供應。

張麗善強調，此次與四家公司跨海合作只是一個開端，未來希望能媒合更多的農產品與企業合作，達到「廠農一家」的目標，讓雲林優質的農特產品爭取更多訂單，達成「雲林幸福元年」的目標。

頂新集團前董事長魏應充（左三）與雲林縣長張麗善（右四）等人，共同啟動雲林等地60...
頂新集團前董事長魏應充（左三）與雲林縣長張麗善（右四）等人，共同啟動雲林等地600公頃地瓜契作，將銷往中國大陸的全家、德克士等逾5,000家門店。 圖／雲林縣政府提供
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全家魏應充

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