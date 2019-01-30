華航與中原大學簽署意向書 培育航空人才

2019-01-30 18:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



中華航空與中原大學今（30）日簽署「產學合作意向書」。中原大學透過「國際產學聯盟」搭建產學研合作平台，以華航需求為導向推動產學合作計畫；華航傳承業界的知識與實務經驗，盼讓有志投入航空業的莘莘學子，藉此機會提前深入了解民航實務，也為台灣培育更多專業航空人才，促進國內民航產業發展。

華航董事長何煖軒表示，華航集團有許多來自中原大學的傑出校友，優秀的人才資源與該校關係密切；華航擁有豐富的產業實務經驗及完善的航空訓練設施與課程資源，很高興與中原大學以「教育訓練」及「人才培育」為目標共同推動產學合作計畫，鼓勵學生學習及並提早規劃未來職涯發展，培養航空相關產業人才。

華航配合教育部推動「技職院校產學合作與人才培育」政策，自2013 年起積極推展校園育才計畫，陸續跟全國30多所大專院校進行修護、地服、貨服裝載管制、資訊科技與教育科技等不同職類的產學合作。這次首度與中原大學攜手，提供修護類暑期實習申請計畫，協助學生認識航空產業，以培育適職性高之航空人才，對航空領域有興趣之在學生皆可申請報名。

華航表示，產學合作實習生通過實習訓練及實作，表現優異者，未來將有機會優先擇優錄用 (修護類及地服類產學實習生)。因應未來航點及航班持續擴增，修護業務也將成長，華航透過產學合作方案，推展航太科技維修基礎訓練課程，將學術界的教學與產業界的實務技能接軌。