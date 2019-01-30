微風南山又有新選擇 這家南洋餐廳詢問度爆高

2019-01-30 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



觀光股王瓦城（2729）第七個品牌「YABI KITICHEN」近期開幕，為瓦城首個「跨南洋料理」的餐廳，董事長徐承義表示，YABI KITICHEN位於微風南山，由於聚客力強大，未來不僅提供午、晚餐，也會提供早餐及下午茶，朝「全時段營業」目標前進。徐承義強調，去年瓦城展店數為19家，今年預計展店25家，其中跨中菜品牌「時時香」將成今年展店主力。

以泰式連鎖料理店為主的瓦城，首次成立跨南洋蔡細的品牌YABI KITICHEN。徐承義表示，瓦城醞釀這個新品牌一年多了，「南洋菜系」是一個廣泛的名詞，它包含了越南、泰國、新加坡、馬來西亞等國家的菜色，就像「中菜」包含川菜、粵菜、浙江菜、北平菜等一樣。

YABI KITICHEN就是把南洋各國的經典菜色挑選出來，融合為一體，成為一個餐廳品牌。像「越香咖啡排骨」這道菜是新加坡傳統的料理，但YABI KITICHEN採用越南咖啡製成，完美融合各南洋菜色的精華。

徐承義說，「跨菜系」的餐廳對消費者的選擇彈性較大，像瓦城另一個品牌「時時香」就是跨中菜的餐廳，不僅可以吃到台菜、川菜、江浙菜，還可吃到奶黃包等港點。

徐承義強調，YABI KITICHEN針對台灣消費者的偏好，在口味上做些微調整，像新加坡的肉骨茶味道較重，胡椒味濃嗆，新加坡人是把肉骨茶當主餐，通常會搭配米飯食用。但在YABI KITICHEN，肉骨茶只是一個湯品，而非主菜，且口味沒這麼重。

瓦城原本就以泰式料理起家，新品牌同樣圍繞在南洋風格，加上另一個連鎖餐飲集團王品前年底成立的新品牌「沐越」，亦是主打越南料理，代表南洋料理在台灣受歡迎程度不但未減，還有增溫趨勢。

徐承義認為，南洋料理在台灣一直有廣大的市場，並非最近才流行，但對餐飲業者而言，經營南洋料理困難之處在於難烹飪程序較煩瑣，故難以連鎖化。

他說，「瓦城」的成功，證明瓦城集團有能力將繁複的東方料理連鎖化，也具備研發全新東方料理品牌的實力。YABI KITICHEN是跨南洋菜系的品牌，但將其中一道菜色切出去，同樣也有市場，這賦予了瓦城開設南洋料理餐廳極大的彈性。