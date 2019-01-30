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想學做菜嗎？飯店大廚邊玩抖音邊教你

2019-01-30 17:04經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

為搶攻年菜大餅，全台各地的五星飯店除了推出創新年菜菜色，更破天荒攜手抖音TikTok，做為宣傳新花招，打進年輕人的市場，並結合科技讓民眾的年節用餐體驗更簡便也更加完美。

全台各地飯店年菜競爭激烈，且近年更將戰場轉移至網路，消費年齡層也越來越年輕。台北萬豪酒店公關經理Dorry認為：現在小家庭自己過年的趨勢成長，因此購買年菜的決策者也越來越年輕。而餐點販售的方式，也越來越流行透過電話、傳真或網路訂購，遠端支付、宅配到府，足不出戶就能享用大餐。

各大飯店主廚觀察到，有許多民眾不僅會動手做年菜，也追求配色與擺盤，因此五星主廚們於TikTok上釋出私房教學影片，教民眾用15秒，讓家中年菜升級成五星級年菜的秘訣，這樣的實用小技巧保證讓民眾翻轉家族聚會，成為家族紅人、廚房的好幫手。

過年期間TikTok上設有「你家年菜端出來」專區，其中不只有許多五星主廚秀年菜影片，也有許多美食網紅響應，吸引大量民眾餐與活動，掀起一波TikTok秀年菜風潮。

1月25日至2月10日只要在TikTok發布秀年菜影片時，tag 「#我家年菜端出來」，並轉發到自己的公開IG同時於內文@tiktoktaiwan帳號、hashtag「#我家年菜端出來」 就有機會抽到飯店住宿券、餐券等精美好禮。

TikTok不僅邀請民眾秀年菜抽餐券，同時期盼這個過年，不能在家吃年夜飯秀年菜的街友們，也都能吃到溫暖的一餐。

以下為飯店大廚們首次的抖音處女秀：

台北神旺大飯店魔術變出年菜。 http://vt.tiktok.com/J1v7Qx/  

高雄君鴻酒店創意換鏡Show年菜 http://vt.tiktok.com/J1QQqd/  

台北萬豪酒店俏皮主廚高鋼輝特效秀年菜 http://vt.tiktok.com/J1bwfP/  

宜蘭長榮鳳凰酒店溫馨拜年mix閃亮亮年菜 http://vt.tiktok.com/J1TyRL/  

台北萬豪酒店：多了這撇步，就能讓魷魚花「捲」出新高度 http://vt.tiktok.com/J1XRXo/

宜蘭長榮鳳凰酒店：鋸齒切法，讓你不論甚麼水果都能開花 http://vt.tiktok.com/J1xExh/

年菜長榮

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