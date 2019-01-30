商店街過年期間 24H到貨專區不打烊

2019-01-30 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）旗下商店街，繼去年率業界之先推出獨家進倉服務「春節不打烊」，今年24h快速到貨專區擁超過100萬件商品，要讓大家過年期間隨想隨買及24小時快速隨時到貨的服務，購滿2,000元再享88折優惠。

此外，商店家也規劃即日起至2月10日，每天中午12點，現買現折折價券優惠與滿額兌換折價券活動，要讓大家過年期間天天都有好手氣。個人賣場自2月1日至10日，也在臉書粉絲團推出「豬你好運 發財金送給你」活動，天天發送168元發財金給參與活動的網友們。

商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，去年藉助集團倉儲物流豐沛資源，首度推出春節期間24小時到貨服務而大受歡迎，從銷售成長數據顯示，春節期間的24小時快速到貨服務，進一步催化加速消費者隨時購買年貨、伴手禮等商品的意願。

黃淑琳指出，過年期間正常出貨不打烊服務除大大滿足了消費者的實際網購需求，也解決往年店家在年節人力不足，無法寄送出貨的問題，消費者也無需再等到開工後才能收到商品；透過春節不打烊進倉服務，商店街協助店家從倉庫端物流24小時快速出貨，不再受限年節休假問題，店家即使過年也能在家做生意。

黃淑琳直言，藉由進倉與物流系統服務優化，已創造出另一波春節長假網購商機，今年商店街春節不打烊24小時快速到貨商品數達100萬件，以目前消費者對於食衣住行育樂的需求，絕對能充份滿足消費者過年期間所需，「追求快速、便利的消費者，便利商店將不再是唯一選擇，更不用去大賣場人擠人。」