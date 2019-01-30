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綠能債權債務協商達初步共識 短期授信展延至今年底

2019-01-30 15:33經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

綠能（3519）今（30）日重大訊息公告指出，與銀行團債權債務協商會議達成3點初步共識，短期授信展延至今年底，中長期借款也展延至年底，暫不清償本金，台幣利率依台灣郵匯局一年定儲機動利率加碼0.94%，外幣利率則依六個月TAIFAX利率加碼0.94%。

綠能指出，申請的債權債務協商案己在去年年12月24日獲經濟部工業局「工知字第10701308360號函」通過，並函予最大債權銀行京城商銀召開債權債務協商會議。

綠能表示，感謝所有債權銀行/金融機構與主管機關，諒察債權債務協商誠意，並給予債權債務協商緩衝時間；已接獲京城商銀債權債務協商會議記錄函文字號「(108)京城松山分字第023號」。

綠能說，依據今年1月28日召開的債權債務協商會議討論，銀行團初步共識包括，短期授信初步共識，按去年12月31日借款餘額，展延至今年12月31日；中長期借款以去年12月31日借款餘額，展延至今年12月31日暫不清償本金，之後再視綠能營運改善狀況，另行商議調整及償還方式。

利息部分，初步共識台幣利率依照台灣郵匯局一年定儲機動利率加碼0.94%(目前為2%)，外幣利率則依六個月TAIFAX利率加碼0.94%，以上皆含稅。

綠能指出，有關債權債務協商會議初步共識，需待所有債權銀行/金融機構正式內部簽核作業核可，並正式發函綠能為準；綠能尊重所有債權銀行/金融機構程序作業與最終決議，後續將再以重大訊息公告。

綠能債務

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