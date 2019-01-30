智崴新飛行劇院開張 挹注營收逾億元

2019-01-30 15:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



國內體感設備廠智崴今（30）日舉辦啟航茶會，宣布i-Ride TAIPEI飛行劇院於台北微風南山正式開幕。i-Ride為全球飛行劇院領導品牌，以獨家沉浸式擬真體感科技及首創專利六軸平台技術，搭配風、水霧及氣味等特效，結合視、聽、嗅、觸與位移全新科技體驗，滿足消費者對於飛行的想像，提供超越現實飛行的極致感官體驗，預料全年來客量約30萬人次，可貢獻智崴近1.5億元。

i-Ride TAIPEI以飛行中心「Feel the Flight」為設計主軸從入口開始，宛如進入科技艙，身歷其境的環境設計、激發體驗者對飛行的想像。空拍台灣的任務是非常困難的，特別是飛行劇院的影片運鏡方式對於飛行人員來說也是一大挑戰，每個場景都需要氣候、時間等等因素的完美結合才能順利拍攝，，因此這次「飛越台灣」歷時3年才能完成。

而台灣擁有豐富的地景、節慶特色，包括如鵝鑾鼻、三仙台、蘭嶼、池上、西螺大橋媽祖繞境及台南鹽水蜂炮等都在本次影片當中，讓搭乘者在短時間內上山下海、造訪數十個最具備「台灣味」的特色景點！值得一提的是，「飛越台灣」搭配實際錄製聲效、專業編曲配樂，讓整場沉浸式的五感體驗與台灣當地的民俗藝文更加緊密的連結。影片內容也在文化部協助指導之下，讓「飛越台灣」更有台灣獨有的特色

智崴從技術研發、設備建造、影片創作到飛行劇院的動線設計，展現優異的軟硬整合實力。i-Ride飛行劇院超擬真體感歸功於六軸平台技術，搭載電子式動作平台，不僅可精密地控制各種位移距離，亦能以順暢靈敏且低噪音的作動方式，模擬各種瞬間加速。為打造超越真實的飛行航程與劇院級的包覆性視聽饗宴，i-Ride採用巨型球幕設計，讓每位乘客無論坐在任何座位都能擁有絕佳的飛行視野。