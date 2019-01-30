親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

判決不附理由的陪審制 法官：台灣民情能接受？

美急凍至零下52度！放火燒鐵軌避結冰出軌

智崴新飛行劇院開張 挹注營收逾億元

2019-01-30 15:31經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

國內體感設備廠智崴今（30）日舉辦啟航茶會，宣布i-Ride TAIPEI飛行劇院於台北微風南山正式開幕。i-Ride為全球飛行劇院領導品牌，以獨家沉浸式擬真體感科技及首創專利六軸平台技術，搭配風、水霧及氣味等特效，結合視、聽、嗅、觸與位移全新科技體驗，滿足消費者對於飛行的想像，提供超越現實飛行的極致感官體驗，預料全年來客量約30萬人次，可貢獻智崴近1.5億元。

i-Ride TAIPEI以飛行中心「Feel the Flight」為設計主軸從入口開始，宛如進入科技艙，身歷其境的環境設計、激發體驗者對飛行的想像。空拍台灣的任務是非常困難的，特別是飛行劇院的影片運鏡方式對於飛行人員來說也是一大挑戰，每個場景都需要氣候、時間等等因素的完美結合才能順利拍攝，，因此這次「飛越台灣」歷時3年才能完成。

而台灣擁有豐富的地景、節慶特色，包括如鵝鑾鼻、三仙台、蘭嶼、池上、西螺大橋媽祖繞境及台南鹽水蜂炮等都在本次影片當中，讓搭乘者在短時間內上山下海、造訪數十個最具備「台灣味」的特色景點！值得一提的是，「飛越台灣」搭配實際錄製聲效、專業編曲配樂，讓整場沉浸式的五感體驗與台灣當地的民俗藝文更加緊密的連結。影片內容也在文化部協助指導之下，讓「飛越台灣」更有台灣獨有的特色

智崴從技術研發、設備建造、影片創作到飛行劇院的動線設計，展現優異的軟硬整合實力。i-Ride飛行劇院超擬真體感歸功於六軸平台技術，搭載電子式動作平台，不僅可精密地控制各種位移距離，亦能以順暢靈敏且低噪音的作動方式，模擬各種瞬間加速。為打造超越真實的飛行航程與劇院級的包覆性視聽饗宴，i-Ride採用巨型球幕設計，讓每位乘客無論坐在任何座位都能擁有絕佳的飛行視野。

智崴微風

相關新聞

智崴營收估增雙位數 飛行劇院人次上看1400萬

2019-01-30 15:18

東森國際董座廖尚文：對今年營運展望很有信心

2019-01-30 14:26

百貨購物中心看好 下一波最具吸金力的是「玩商機」

2019-01-30 14:29

瓦城集團新品牌 本月試營運

2019-01-30 14:27

結盟LINE Pay 星巴克亞太首例

2019-01-30 14:27

整併效益 東森國際獲利旺

2019-01-30 14:27

統整！這些年被租金壓死的六家名店

2019-01-30 14:19

北市這條路最便宜 新屋一坪42萬元

2019-01-30 12:53

智崴飛行劇院進駐台北 估每年吸引30萬人次

2019-01-30 12:46

瓦城集團第7品牌YABI KITCHEN亮相 挑戰全時段料理

2019-01-30 12:14

月租80萬吃不消！金鑛咖啡說掰掰 專家：房東該醒了

2019-01-30 11:50

台德合辦國際研討會 陳美伶：經驗交流提升國際能見度

2019-01-30 11:17

市民大道豪宅明日博標售 面不面高架橋只差這樣

2019-01-30 11:07

桃機運量三指標 創新高

2019-01-30 01:31

經濟關鍵字中獎人 開心領車

2019-01-30 01:31

國泰房地產指數出爐 上季推案增、銷量減

2019-01-30 01:28

石化業首例 榮化私有化下市

2019-01-30 01:26

看齊戴爾 榮化蹲好馬步拚轉骨

2019-01-30 01:26

長春、奇美不上市 低調打拚

2019-01-30 01:25

味全主導權重回頂新？ 受關注

2019-01-30 01:23

管理一點靈／不勝任的領域

2019-01-30 00:14

實價登錄再添新話題 江蕙4.2億買信義聯勤

2019-01-29 23:24

那些年，藝人買過的豪宅…

2019-01-29 23:19

上班卒仔 照子放亮／謀定而後動

2019-01-29 22:58

古書今贏／腳踏實地 自求多福

2019-01-29 22:58

九合一選後房市未見轉好 雙北桃竹盤整修正

2019-01-29 22:35

建商價格硬了、買方縮手 上季新屋銷售率好慘

2019-01-29 22:16

桃園市連六年狂吸人口數 房市買氣九成全靠自住客

2019-01-29 19:48

東區商圈名店紛出走 房仲：租金不降繁榮不再

2019-01-29 18:47

桃機3個讚 客貨運量航機架次創歷史新高

2019-01-29 18:28

中石化損害賠償年前發放 第一批原告入袋

2019-01-29 18:10

加入CPTPP 台灣紡織業才可免高關稅

2019-01-29 17:10

品牌設計格格不入？ 必學在地化行銷關鍵

2019-01-29 16:12

「征服法國的台灣面膜」超越標準的精神征服世界

2019-01-29 16:10

太平洋自行車林鳴皋找不到繼承人 只好找機器人接班？

2019-01-29 15:43

江蕙砸4.27億元買豪宅王 坐擁北市超狂景觀

2019-01-29 14:59

六福、劍湖山 衝刺春節業績

2019-01-29 14:37

醫療保健通路 今年齊拚拓點

2019-01-29 14:37

衝點數經濟 創業家結盟中華電信Hami Point

2019-01-29 14:37
看更多

熱門文章

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

月租80萬吃不消！金鑛咖啡說掰掰 專家：房東該醒了

2019-01-30 11:50

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

傳花旗銀電腦系統當機客戶存款歸零 花旗：一切正常

2019-01-30 12:38

為何反對離岸風電？ 台大醫：這是三個錯誤的世界第一

2019-01-29 18:20

傳華為要求台積電產線移往中國 法人：先過3大難關

2019-01-30 12:18

「解除分期付款」已經落伍啦！ 最常詐騙手法是這項

2019-01-30 11:28

鴻海加碼鏡頭廠 槓大立光

2019-01-29 23:25

換鈔倒數3天 還沒換新鈔的趕快去453家指定據點報到

2019-01-30 05:59

面板業寒冬 彩晶驚爆年前裁員

2019-01-30 08:36

實價登錄再添新話題 江蕙4.2億買信義聯勤

2019-01-29 23:24

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

不到半年連續出包 台積電市值狂掉1600億

2019-01-30 00:27

螺絲鬆？台積電模範生怎麼了

2019-01-30 00:31

建商價格硬了、買方縮手 上季新屋銷售率好慘

2019-01-29 22:16

北市這條路最便宜 新屋一坪42萬元

2019-01-30 12:53

九合一選後房市未見轉好 雙北桃竹盤整修正

2019-01-29 22:35

離岸風電…拚經濟新引擎

2019-01-30 01:33

遭爆大當機客戶存款歸零 花旗銀行回應了

2019-01-30 14:10

市民大道豪宅明日博標售 面不面高架橋只差這樣

2019-01-30 11:07

石化業首例 榮化私有化下市

2019-01-30 01:26

那些年，藝人買過的豪宅…

2019-01-29 23:19

解析／蘋果靠軟體獲利穩住江山 台廠恐難再吃香喝辣

2019-01-30 11:56

喊鴻海上200元分析師…張博凱傳跳槽高盛

2019-01-30 00:57

統整！這些年被租金壓死的六家名店

2019-01-30 14:19

銀行美元定存利率 限量喊到9.99％

2019-01-29 18:06

新壽效應 顧立雄：將約談家族金控　促股權結構透明化

2019-01-29 21:10

外溢保單銷售 南山衝第二

2019-01-30 00:27

死亡前5年內繼承遺產已繳稅 再繼承時免納遺產稅

2019-01-29 19:10

國泰房地產指數出爐 上季推案增、銷量減

2019-01-30 01:28

桃園市連六年狂吸人口數 房市買氣九成全靠自住客

2019-01-29 19:48

對岸需求大縮水 重擊全球半導體

2019-01-30 01:15

新光人壽被查獲利害關係人交易等多項缺失 遭罰600萬元

2019-01-29 17:37

外勞人數破70萬大關 央行：年匯近千億返鄉

2019-01-29 20:03

離岸風電產業在地化 將成為台灣兆元產業

2019-01-29 19:39

網路賣家未報稅 按次開罰

2019-01-30 00:30

晶圓污染事件 劉佩真：台積電要加強內控

2019-01-29 16:36

桃機3個讚 客貨運量航機架次創歷史新高

2019-01-29 18:28

若進不了CPTPP 部分傳產面臨高關稅

2019-01-29 23:57

出售不動產開發票 不可減除仲介費用

2019-01-30 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top