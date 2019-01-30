百貨購物中心看好 下一波最具吸金力的是「玩商機」

2019-01-30 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



今（30）日開幕的「探索樂園Kids Park A」將與現行南港車站店的「趣遊樂園Kids Park B」串連，形成帶狀生活娛樂購物中心，從餐飲美食、生活到娛樂一站滿足消費者，預計消費人潮及營業額都將可再提升5%以上。環球購物中心/提供 分享 facebook 看好「玩商機」，Global Ｍall環球購物中心今（30）日在南港車站成立首家以車為主題的競技娛樂中心-「探索樂園Kids Park A」，這裡有全台首家具有室內立體賽車道的甩尾主題餐廳「Crazy Cart Cafe」，以及「湯姆熊歡樂世界」等。

環球購物中心表示，「探索樂園Kids Park A」將與現行南港車站店的「趣遊樂園Kids Park B」串連，形成帶狀生活娛樂購物中心，從餐飲美食、生活到娛樂一站滿足消費者，預計消費人潮及營業額都將可再提升5%以上。

Global Mall南港車站「探險樂園Kids Park A」以車為主題，包含「Crazy Cart Cafe」甩尾卡丁車餐廳佔地百坪，分為用餐區，以及佔地廣闊，包含雙層立體賽道的賽車區，緩緩開上坡道，接下來就是盡情享受彎道、直道和上下坡道及過山洞的飆速刺激感，無論是大人或小孩都可以盡情享受甩尾飄移過彎的新奇競技體驗。

相當特別的設計是還有360度無線實境錄影，爸媽可以即時觀看小朋友的甩尾開車過程，一起身歷其境共享刺激感。

歡慶開幕，環球購物中心表示，1月30日至2月1日開幕首三日，南港居民可享限量限時免費體驗駕車；另針對其他民眾，開幕前三日嚐鮮，體驗價99元 (駕車5分鐘+指定飲料)；或者也可以企業包場，平日9折，假日95折。

「湯姆熊歡樂世界」則是推出多款車為主題的遊戲機台，在車站裡體驗開火車、享受雲霄飛車的刺激，像是全台唯一鐵道模型機台，為從日本引進，小朋友化身為小小車長，自己開著模型火車，更增添互動趣味，鐵道迷絕對不能錯過；VR鞦韆飛車，可以帶著VR盪著鞦韆，沿路看到的是雲霄飛車的景象，更具真實感；小朋友最愛的湯瑪士小火車，跟著火車一起歷險，還有多款刺激好玩的賽車機台，讓親子玩得不亦樂乎。

除了今日全新開幕的Global Mall南港車站「探險樂園Kids Park A」外，環球購物中心表示，「趣遊樂園Kids Park B」去年也進行大幅改裝，引進時下最夯的貝兒絲樂園、Toy World、康是美、金石堂、生活工場、東稻家居快閃店、icolor、noafamily等，讓車站商場不只是提供簡單快速用餐的地方，更是提供美食、逛街、體驗、舒適的購物環境。