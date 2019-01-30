東森國際董座廖尚文：對今年營運展望很有信心

2019-01-30 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



東森國際董事長廖尚文看好今年電商布局，全等營收、獲利依舊可期。記者黃淑惠／攝 分享 facebook 東森國際(2614) 董事長廖尚文對今年營運展望很有信心。今年雖然沒有出售業外獲利挹注，本業的東森購物、自然美等營運情況會愈來愈好，所以今年本業的營運成長還是可期。

廖尚文指出，去年東森購物為了擴大事業版圖，成立「東森新媒體控股公司」，並且併購香港草莓網，跨足全球電商，並與自然美結盟展開線上與線下強強合作，今年整併效益將發酵，看好今年電商布局等獲利挹注，全年獲利依舊看悄；散裝船5月開始只剩下1艘船，散裝船市況好壞的影響會愈來愈小，東森購物依舊是金雞母，自然美、寵物雲會快速成長，今年也考慮要出售東森海洋資產。

去年東森購物為了擴大事業版圖，成立「東森新媒體控股公司」，並且併購香港草莓網，跨足全球電商，並與自然美結盟展開線上與線下強強合作，今年整併效益將發酵，看好今年電商布局等獲利挹注，全年獲利依舊看悄。

廖尚文一步分析，東森購物加上草莓網107年全年營收173億元，年成長24%，稅後淨利5.89億元，EPS為5.8元。今年持續擴大布局，針對電話行銷人員展開大規模徵才，北中南全台預計徵才達500名。

另外，在娛樂產業方面，廖尚文指出，未來新成立的「星光雲」公司將植基於ETtoday星光雲粉絲團，以超過400萬以上的日均流量，及超過200萬熱情粉絲支持的基礎上，再加上今年首度網羅蕭敬騰、林宥嘉兩大天王主持的「聲林之王」選秀，播出後佳評不斷的強大市場聲量，往後將繼續做強做大，並專注於娛樂媒體、演藝事業發展，朝全方位娛樂公司邁進，打造華人泛娛樂領先品牌。