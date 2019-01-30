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統整！這些年被租金壓死的六家名店

2019-01-30 14:19經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

走訪城市的巷弄是時代的記憶，但2018年迄今，不少陪伴民眾成長的名店歇業，包括六福皇宮、永福樓、城中金石堂等，一來是無法負擔動輒百萬元的租金壓力，二來是因租因問題到期不予續租。商仲業者分析，商圈租金高昂難以負擔，部分產業又碰上景氣問題，兩者原因使得經營困難，也只好將幾十年的老店關門大吉。

一、永福樓

商名流聚餐的愛店、座落台北東區40年的知名江浙菜老店永福樓，因為東區商圈沒落、景氣蕭條，來客數減少、買氣下降等因素，加上負擔不起每個月逾300萬元的租金，房東又堅持不肯降房租，日前宣布決定於2月24日歇業，成為老店被租金壓垮的知名案例。

台北市忠孝東路上的永福樓傳將熄燈。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
台北市忠孝東路上的永福樓傳將熄燈。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
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二、東區SWATCH

同樣位於東區、SWATCH台灣唯二的形象概念店，去年12月中也悄悄吹起熄燈號，讓消費者大感意外。由於這家東區的品牌路邊店一樓加上二樓的營業面積約90坪，外傳每月租金高達140萬元，可是銷售成績不理想，無法再負荷，加上與房東商議調降租金未果，因此決心收攤。

三、六福皇宮

去年底熄燈的台北威斯汀六福皇宮，也是於2018年4月宣布，房東國泰人壽以書面通知，不動產租賃契約2018年12月31日到期後不再展延。當時六福集團執行長莊豐如無奈表示，營收成長追不上租金，房東可能認為有別的用途會有更好的獲利，六福也持續協調租金，但始終無法取得共識。

依照六福2017年財報揭露，一年內營業租賃應付租金8.3億元，僅六福威斯汀、六福萬怡兩處分別向國泰與潤泰承租。雖六福與國泰簽有保密協定，但向潤泰承租的六福萬怡每年租金揭露為3.34億元，推估六福皇宮一年租金高達近5億元，占單館營運成本的38%。

四、老牌音樂餐廳Brown Sugar

同樣不堪租金成本的，還有位於信義區的老牌音樂餐廳Brown Sugar，外界預估，以單月單坪月租金6000元計算，總面積約254.29坪，全月總租金上看150萬元。員工也曾透露，該餐廳經營20餘年，被漲20次租金，光是租金成本就不堪負荷。因此，Brown Sugar在成本不斷升高、消費型態的改變下歇業。

五、金鑛咖啡台北忠孝店

知名連鎖咖啡「金鑛咖啡」台北忠孝店，不僅是台北首間店面，營業也超過10年，近日卻悄悄歇業。業者透露，該店面租金不斷調漲，目前光是月租金就高達80萬元，不計任何成本得月賣1.4萬杯咖啡，才得以繳租金，實在負擔壓力大，租約又剛好到期，才會收掉忠孝門市。

金鑛咖啡忠孝店貼出告示歇業。記者游智文／攝影
金鑛咖啡忠孝店貼出告示歇業。記者游智文／攝影
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六、金石堂城中店

同樣是租約到期不續約的，還有屹立重慶南路34年的金石堂城中店，2018年6月24日正式關門歇業，當時一度傳出建物房東開出天價租金，逼走金石堂，但隨後商仲業者透露，為體恤實體書店經營困難，房東近幾年更已陸續調降租金，不過最終還是因租約到期，房東不續租，於去年年中熄燈。目前確定將由共享辦公室「The Hive Taipei」團隊進駐。

店面租金房東

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