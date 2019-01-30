月租80萬吃不消！金鑛咖啡說掰掰 專家：房東該醒了

2019-01-30 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



金鑛咖啡忠孝店貼出告示歇業。記者游智文／攝影 分享 facebook 又一家知名業者跟高租金說掰掰。知名連鎖咖啡「金鑛咖啡」台北忠孝店，傳出因一個月租金80萬，一年要近千萬元，近日租約到期後不再續約。專家說，大咖租客接連退租，告訴房東，金店面不再物稀為貴，不要說漲租，現在已是不降租，租客也可能走人。

吉家網不動產董事長李同榮說，市況顯示，房東該醒了，想賣的，就應降價賣，不然賣不掉；想租的，就得降租，租金不降就等著長期空置，不會有人接手。

北市近來頻傳知名店家因為租金過高，租約到期就掉頭走人，已有30年歷史的金石堂城中店在去年熄燈，位於忠孝SOGO商圈，知名江浙菜老店永福樓，也在近日宣布放棄精華地段店面，下月24日歇業另覓地點。

最新一家是金鑛咖啡，該公司在台北首間店面，位於北市忠孝東路五段、永吉路30巷三角窗的忠孝門市，開業已十年，目前貼出告示，租約期滿不再營業，歡迎顧客改到鄰近的信義門市逛。

李同榮表示，過去經濟景氣好，精華路段金店面一店難求，房東租約沒到就先放風聲要漲價，不時傳出逼走房客情事，但現在民眾購物大多往大型商場、百貨公司走，到傳統街店，往往只逛不買，傳統街店營收大不如前。

許多房東仍認為自已的金店面，是金雞母，但是對承租方來說，動輒一個月數十萬甚至上百萬的租金，根本無力負荷 ，更何況現在消費型態改變，許多業者不再迷信金店面，時間到了，就跟房東說掰掰。

李同榮表示，不少房東認為一旦降租，店面價格會跟著走跌， 寧可空置，但景氣不佳，消費趨勢如此，即使空置，店面價格還是照跌不誤，房東應該想清楚，想賣就應降價賣，如果要繼續當包租公，也應降租留房客，不要等逃命潮來了才想跑，那時恐怕損失更慘重。