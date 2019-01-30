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健保署公布2017年150家醫院財報 這家醫院大賺80億！

2019-01-30 11:34經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

中央健康保險署依照「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」，於今（30）日公布2017年領取健保費用4億元以上150家醫院財務報告與其醫療服務申報情形，收支結餘前20大醫院，前兩名都由長庚包辦，第一名為林口長庚紀念醫院，結餘金額近80億元，第二名為高雄長庚紀念醫院近50億元。

健保署表示，本次財報公布已是第五年辦理，綜觀五年來，符合提報財報的院所中，醫務收支有結餘之家數占率，已從2013年70%，逐年提升到2017年78%（117家）；如以整體收支來看，2017年結餘家數約達9成，有17家醫院其整體財報呈現虧損。

收支結餘前三大醫院，第一名是林口長庚紀念醫院2017年結餘79.65億元，其中醫務結餘1.85億元，非醫務結餘金額77.8億元；第二名是高雄長庚紀念醫院2017年結餘49.78億元，其中醫務結餘3.36億元，非醫務結餘金額46.42億元；第三名為國立台灣大學醫學院附設醫院，2017年結餘23.97億元，其中醫務結餘15.23億元，非醫務結餘金額8.75億元。

健保署呼籲，希望各醫院能將盈餘用於提升醫事人員薪資或增聘醫事人員，激勵醫事人員士氣，降低醫事人員工作負荷。

長庚財報

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