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台德合辦國際研討會 陳美伶：經驗交流提升國際能見度

2019-01-30 11:17經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

國發會主委陳美伶開幕致詞。圖／國發會提供。
國發會主委陳美伶開幕致詞。圖／國發會提供。
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國發會今（30）日與德國基爾世界經濟研究院（Kiel Institute for World Economy，以下簡稱Kiel）、中華經濟研究院共同舉辦「GS Taipei Workshop 2019」，以「促進數位時代之人本發展」為主題，探討在數位時代下，如何研提以人為中心的解決方案。國發會表示，透過於GS高峰會的討論，將台灣經驗貢獻於全球議題的解決方案，深化台灣與國際智庫的交流互動，有效提升台灣的國際能見度。

Kiel是G20智庫群T20的德國所屬兩大智庫之一，國發會已連續六年與Kiel合作在台北辦理研討會。本次研討會成果將於今年3月在德國柏林召開之「Global Solutions Summit」（GS高峰會）台灣分場座談會發表。

國發會陳主委美伶在開幕致詞中表示，去年率領台灣代表團赴德國柏林參加Kiel與國際知名組織舉辦的GS高峰會，最有印象的是德國總理梅克爾在專題演說，提及「數據」是現代社會最重要的資源之一，但目前無論在稅務或其他應用面向，仍無法處理「數據」的定價問題。

對此，陳美伶說，台灣政府也思考如何將大數據應用於公共治理及產業發展，以透過數據運用來從事政府決策並發展公、私部門新的服務，同時也確保個人資料可獲得隱私保護。

陳主委也指出，過去幾年我方積極參與Kiel舉辦的GS高峰會，並舉辦台北場會議，已促使GS Taipei Workshop成為亞太地區討論全球性挑戰議題的重要交流平台。

國發會說明，今年大會探討促進數位時代之人本發展，主題不僅切合台灣現況需要，同時也符合其他亞太國家的發展需求。雖然全球諸多企業與各國政府開始運用數位科技來進行「數位轉型」，但單憑科技本身並無法解決數位時代面臨的重大挑戰，推本溯源仍必須回歸人的根本關懷，將「人」置於數位轉型的核心，並以靈活且客製化的方式及速度，導入數位科技及相關支援。

本次應邀出席大會的講者包括德國日本學研究所Franz Waldenberger所長、日本政策研究大學院大學角南篤副校長、德國Karlsruhe理工學院Ingrid Ott教授等12位來自美、英、德、日、韓、星、台等七國專家發表演說與交流討論，並吸引國內外約200位產、官、學、研界人士參與。

德國國發會人本

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