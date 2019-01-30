市民大道豪宅明日博標售 面不面高架橋只差這樣

2019-01-30 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



國產署公告標售台北市市民大道豪宅「明日博」，共17戶，底價均億元以上。明日博有面高架橋及面北科大校園戶別，此次標售底價價差約2%，單價相差僅約二萬元，低於一般認知，消費者反應如何，市場關注。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，高架橋有噪音、落塵問題，市場視為十大嫌惡設施之一，一般認為面對的高架橋的樓層，除非高樓層，十樓以下房價都會受影響，比周邊正常住宅會便宜5~10%。

明日博位於北市市民大道、建國北路口，社區共有A、B、C三棟，其中A棟辦公室同時面臨建國北路高架橋以及市民大道高架道路，B、C北側，也面市民大道高架道。

朗美囡表示，一般認為，住宅若面高架橋，會比同棟樓沒有面高架的戶別，低約5%~10%，視高架車流影響住宅視野、安寧而定，以明日博目前市場行情來說，面高架者，會比面北科大的住宅，一坪相差5萬~10萬元。

明日博為都更案，台鐵參與都更分回17戶，近日委託國產署於3月7日公開標售。根據國產署公告，這17戶分別位於8、9、10、11、18樓，同樓層都有面高架橋以及面北科大的戶別，但底價相差不大。

以8樓戶來說，面高架橋一坪約119.6萬元，面對北科大校園一坪122萬元，相差僅約2.4萬元，價差不到2%，一戶總價1.23億，一戶1.25億元，相差200多萬元。

本次標售的最高樓18樓戶別價差也差不多，面高架橋戶一坪約135萬元，面北科大一坪約137萬元，價差也約2%。