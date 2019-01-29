建商價格硬了、買方縮手 上季新屋銷售率好慘

2019-01-29 22:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



代表預售、新成屋一手市場的最新去年第4季國泰房地產指數今（29）日出爐，去年第4季六大地區推案戶數較2017年同期成長0.6~94.1%，又以台北市增加94.1%最多；惟銷售率偏低，僅有9~17%，其中桃竹以北銷售率衰退最多、達23.3~34.3%，顯示建商在推案價格轉硬之下，買方開始縮手。

國泰建設公布去年第4季預售、新成屋一手市場銷售狀況，以整體來看，去年第4季全國推案數為216個、年增16.1%，推案戶數達15,698戶、年增10.5%，單季推案金額達2,166億元，年成長率達21.4%；且為搶攻市場，建商預售推案比重達六成，較前年同期增加13.1個百分點。價格部分全國新屋推案價達38萬元，較前年同期成長12.1%，顯示整體建商推案信心回升，不僅加大力道推案，且新屋房價持續拉高，購屋總價年增8%、達1,333萬元。

不過，從銷售率來看，整體建案去化率僅有11.96%，不僅較上季減少7.4個百分點，更較前年同期減少11個百分點，看得出建商雖然加大推案力道，但也因為調高新屋價格，以致買方購屋縮手。

若以六大地區去年第4季新屋表現來看，中南部表現優於北部地區，其中又以高雄表現最好，不僅推案數36個、年增63.6%，推案戶數2,402戶、年增49.4%，區域銷售率達17%，不僅較上季增加18.3個百分點，更比前年同期增加30.1個百分點。

觀察高雄去年第4季新屋每坪價格達23萬元，較前年同期微增0.7%，不過若以季度來看，卻較上季增加14.9%。顯示目前高雄一手屋房價對民眾仍在可接受範圍，不過若後續價格持續攀升，是否會影響銷售率還要再多加觀察。

房產專家表示，去年第4季六大地區推案戶數較2017年同期成長0.6~94.1%，又以台北市增加94.1%最多，值得注意的是，雖然推案戶數大增凸顯建商看好市場的信心，不過整體新屋銷售率卻相當低，僅有9~17%，其中桃竹以北銷售率衰退最多、達23.3~34.3%。

其中雙北市、桃竹地區去年第4季新屋銷售率均較前年同期衰退許多，台北市單季銷售率僅14%、年減23.3個百分點，新北市、桃竹地區銷售率更低、分別僅達11%、9%，均較前年同期大減逾30個百分點，顯示雖然建商推案信心增強，但因建案價格拉高，以致買方卻步，讓銷售率大幅滑落。

房產專家指出，去年第4季預售、新成屋市場受到九合一選舉的影響，房市買氣表現不盡理想，雖然都市更新條例修正案通過，可能為房地產市場帶來利多，但近期兩岸關係緊張及政治紛擾情勢，均可能對未來國內房市景氣造成外在震盪干擾。

另外，房產專家表示，從近四季長期趨勢來看，台北市及高雄市價格均接近波段高點，但成交量呈現兩極發展，台北市成交量位處低檔，高雄市成交量增加已超過波段高點；台中市價、量均為近期波段高點，顯示選後單月價量表現並無數據顯示轉好，面對未來房地產市場仍應審慎以對。