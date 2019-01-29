白蘭氏健康博物館 推｢來博物走春、舌尖品幸福」活動

2019-01-29 20:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



初三走春，向來是吸引人潮與錢潮的最佳時機，全台觀光景點無不各出奇招攬客，國際亮點觀光工廠—白蘭氏健康博物館，今年再度展現創意與誠意，以｢來博物走春、舌尖品幸福｣的有感策略，要讓遊客大飽口福。

消息一出，吸引不少長期支持白蘭氏健康博物館的鐵粉遊客注目，除了表達高度期待，也大讚館方貼心安排，在走春消耗體力的情況下，不僅能隨時補充飽滿能量，還能率先品嚐產品入菜的創意菜色。

最受矚目的白蘭氏幸福早餐，結合了白蘭氏主打商品鷄精、精心烹調的鷄精茶葉蛋，以及鹿港在地名產老龍師肉包，自大年初三(2月7日)至大年初五(2月9日) 早上9時起，每日200份免費和走春民眾分享，要為全家大小注入滿滿元氣。

館方更將於春節期間，不定期推出多款特色料理，如鷄精豆花、蜆精關東煮等，讓走春民眾天天都能吃得健康，也吃出驚喜。

除了滿足走春民眾的胃，館方也充分發揮巧思，推出「初三至初五、新春亮點不斷電」的多重主打，瞄準親子遊客最愛的故事劇場、DIY體驗、更祭出多重好康抽獎，在初三至初五期間，天天都有令人驚喜的新春活動，誠意十足。

初三將由廣受小朋友歡迎的「陸爸爸豬年說故事」打頭陣，讓豬年伊始，就充滿愛與能量；初三至初五則安排「動感雞精寶寶捏麵人」DIY手作課程，鼓勵孩子手腦並用，以鷄精寶寶打造個人專屬的創意捏麵人。

而為了讓到訪民眾都能一沾喜氣，還有現場抽紅包等抽獎大放送，也針對白蘭氏多款熱銷商品，推出會員集點卡點數兩倍送與Line好友回饋等超值活動，春節走訪白蘭氏健康博物館，保證滿載而歸。

白蘭氏健康博物館自成立以來，結合科技互動的多元面貌，生動描繪白蘭氏產品的原料與製程，更善用節令議題、搭配趣味活動，致力推廣健康理念，因此廣獲在地認同，也吸引不少外地遊客前來朝聖。

據統計，去年全館來訪突破12.8萬人次，較前年穩定成長5%，在台灣觀光工廠林立、國內旅遊熱潮衰退的大環境中，逆勢開出紅盤。